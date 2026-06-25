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25 червня 2026, 19:00

Україна залучила $3,4 млрд від Світового банку, а закон про SEPA відклали на потім

Україна отримала 3,39 млрд доларів фінансової підтримки. Про це повідомила в своєму телеграм-каналі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Цей пакет став результатом домовленостей, де питання європейської інтеграції банківської системи збалансували з нагальними потребами бюджету.

Україна отримала 3,39 млрд доларів фінансової підтримки.

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Україна та Світовий банк фіналізували угоду в межах Першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору (DPO). Фінансування допоможе підтримати макрофінансову стабільність країни та забезпечити виконання першочергових бюджетних видатків.

Структура фінансового пакета:

  • 1,04 млрд доларів — кредит, з якого 500 млн доларів забезпечено гарантією Великої Британії, а 540 млн доларів — гарантією Японії;

  • 2,35 млрд доларів — грантове фінансування від Фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine.

Отримання цих коштів стало можливим завдяки виконанню Україною 13 законів та 7 підзаконних актів.

Чому відклали SEPA

Під час перемовин сторони дійшли згоди щодо «прагматичного компромісу» стосовно впровадження стандартів SEPA (Єдиної зони платежів у євро). Ця реформа мала б зробити перекази між Україною та Європою такими ж швидкими, як внутрішньобанківські операції. Проте перехід на нові стандарти вимагає від українських банків кардинальної перебудови IT-інфраструктури та операційних систем.

Ну ось виявилось, що закон про SEPA спокійно Світовий банк відклав на наступний етап. Зарахував прийняття закону про публічні закупівлі та закону про УЗ, як виконання вимог — прокоментував цю подію народний депутат Ярослав Железняк

Замість поспішного впровадження, яке могло б стати надмірним навантаженням для фінансового сектору в умовах війни, уряд та Світовий банк домовилися надати ринку більше часу на підготовку. Пріоритетом стало забезпечення негайної ліквідності бюджету, тоді як технічно складну реформу відклали на наступний етап.

Читайте також: Кінець банківської таємниці: як новий закон про SEPA відкриває рахунки українців для силовиків

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, наступним кроком у партнерстві стане розробка стратегії «Економіки майбутнього». Фокус зміщується на довгострокові інструменти: розвиток доступної іпотеки, прозору приватизацію державних активів та створення сприятливих умов для повернення українців додому.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
25 червня 2026, 19:15
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Кредит під відсотки дали, а гранти забрали))). Черговий лохотрон для збільшення боргів держави ((
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