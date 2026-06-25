Санітарна рубка виведена за ліміти: чи не стане це прикриттям для неконтрольованої заготівлі деревини

Уряд оновив порядок заготівлі деревини на час воєнного стану і ще 12 місяців після його завершення. Офіційна мета — вдосконалення лісового господарства і ліквідація наслідків бойових дій. Але деталі документа варті уважного прочитання.

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Головна новація полягає в тому, що деревина, заготовлена під час так званих «санітарних рубок» (прибирання хворих, пошкоджених або небезпечних дерев) тепер не зараховуватиметься до загальних лімітів вирубки.

Простіше кажучи: скільки б дерев не зрубали під виглядом санітарних заходів, на квоту головних рубок це ніяк не впливає.

Саме тут виникає ризик. Санітарні рубки традиційно є найменш прозорою категорією лісозаготівлі, адже їх майже неможливо контролювати, а межа між «хворим деревом» і звичайною вирубкою нерідко розмита. Виведення санітарних рубок за ліміти фактично знімає кількісне обмеження на цей вид діяльності.

Певний запобіжник у документі є: якщо через цей механізм фонд рубок збільшиться на 30% і більше, ліміти мають перераховуватися з відповідним зменшенням. Але хто і як відстежуватиме цей поріг на практиці, документ ніяк не пояснює.

Після рубок ліси зобов'язані відновлювати — це пряма норма закону. Але між «зобов'язані» і «відновлюють» в українській лісовій галузі завжди існувала прірва.

Серед інших змін:

нові вікові межі для рубок догляду;

чіткіша класифікація дерев під час вирубки;

новий вид рубки — «рубка рідколісся»;

механізм виправлення технічних помилок у лісорубних квитках через платформу «ЕкоСистема» і «Дію».

Важливе зауваження: Постанова не поширюється на гірські ліси Карпатського регіону.

Уряд очікує, що документ забезпечить стабільне постачання деревини для потреб держави і додаткові надходження до бюджетів. Екологічний баланс при цьому залежатиме від того, наскільки суворо виконуватимуться норми про відновлення.

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