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8 травня 2025, 19:51

НАЗК перевірило «Ліси України»: виявлено низку корупційних ризиків та ініційовано 5 розслідувань

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило планову перевірку організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державному спеціалізованому господарському підприємстві «Ліси України». Про це повідомляє пресслужба відомства.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило планову перевірку організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державному спеціалізованому господарському підприємстві «Ліси України».
Фото: nazk.gov.ua

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Зокрема, НАЗК встановило, що корупційні ризики виникають через відсутність чітких механізмів відбору лісових ділянок для будівництва автомобільних доріг і вирубки дерев, що створює підстави для зловживань.

Наприклад, посадовці однієї з філій підприємства необґрунтовано запланували у 2023 році будівництво лісової автомобільної дороги, хоча частину цієї дороги вже збудували в попередні роки.

Також корупційні ризики виникають через зволікання ДП «Ліси України» в оформленні правоустановчих документів на користування землями лісового фонду. Це призводить до зловживань з вилученням лісових ділянок з лісового фонду, нецільового їх використання, вирубування дерев.

Це підтверджують близько 50 розпочатих кримінальних проваджень в цій сфері. Зокрема, лише за ініціативи НАЗК розпочато п’ять кримінальних проваджень.

Проводиться досудове розслідування за фактами зловживання службовим становищем посадовцями територіальних підрозділів ДП «Ліси України».

Дані службові особи використовували майже 40 гектарів лісових ділянок, зокрема в межах природно-заповідно об'єктів в Дніпропетровській, Одеській та Рівненській областях, не за цільовим призначенням. Зокрема, землі були використані для посіву та вирощуванню зернових.

Крім того, на території Осмолодського лісового господарства Івано-Франківської області здійснили вирубку лісу на підставі отриманого спеціального дозволу від Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, приховавши той факт, що земельна ділянка знаходиться в заповідній зоні ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Грофа».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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