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25 червня 2026, 14:55

Золото вперше з листопада впало нижче $4 000

Ціна на золото вперше з листопада опустилася нижче позначки $4 000 за тройську унцію. Перспектива подальшого підвищення відсоткових ставок та стрімке зміцнення долара поклали край трирічному періоду зростання на ринку дорогоцінних металів. Про це повідомляє Bloomberg.

Золото вперше з листопада впало нижче $4 000
Фото: НБУ

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У ході торгової сесії 24 червня вартість золота знижувалася на 3,8%, впавши нижче $3 960 за унцію. Водночас срібло вперше з грудня просіло нижче рівня $60 за унцію.

На момент написання новини ціна золота на спотовому ринку становить $3 993,89 за унцію. Срібло закріпилося на позначці $57,64 за унцію.

Тим часом індекс американської валюти цього тижня зріс майже на 1%, що автоматично зробило номіновані в доларах дорогоцінні метали дорожчими для іноземних покупців.

«Золото цілком очевидно реагує на ринкові очікування щодо підвищення ставок у США. Фокус голови Федеральної резервної системи Кевіна Ворша на боротьбі з інфляцією лише посилив прогнози щодо більш „яструбиної“ політики центробанку», — зазначив Дарвей Кунг, керівник відділу сировинних товарів DWS Group.

В інтерв'ю Кунг додав, що ймовірність посилення монетарної політики підігріла курс долара, створивши суттєвий зустрічний вітер для золота. Додатковим драйвером обвалу котирувань стало також системне закриття позицій (гра на пониження) з боку тренд-фондів.

Протягом останніх трьох років золото щороку демонструвало двозначні темпи зростання, а за цей період подорожчало більш ніж удвічі на тлі масового припливу капіталу з боку центральних банків, інституційних та роздрібних інвесторів.

Втім, ралі почало згасати наприкінці січня — невдовзі після того, як ціна металу оновила історичний максимум поблизу $5 600 за унцію. Уже до червня вартість знизилася більш ніж на 20% від цього піку, що за класичним визначенням означає перехід ринку в «ведмежу» фазу.

Головним фактором, який тиснув на ринок металів, став початок війни між США та Іраном. Стрибок цін на енергоносії розкрутив інфляцію та підвищив імовірність агресивного підняття ставок. За таких умов золото втрачає привабливість порівняно з активами, що приносять відсотковий дохід, як-от казначейські облігації США.

Прогнози

На цьому тлі за останній тиждень одразу кілька провідних інвестиційних банків погіршили свої прогнози щодо золота. Хоча оновлені цільові орієнтири все ще вищі за поточні котирування, аналітики з Волл-стріт налаштовані вже далеко не так оптимістично. Зокрема, Goldman Sachs зрізав свій прогноз на $500 — тепер банк очікує золото на рівні $4 900 за унцію на кінець року. Deutsche Bank AG, у свою чергу, знизив оцінку на четвертий квартал на 17%.

Стабільний відтік капіталу із забезпечених золотом ETF-фондів свідчить про те, що традиційна підтримка ринку зараз «помітно відсутня», зазначили в Deutsche Bank. Тим часом у Китаї внутрішній дисконт на золото відносно нью-йоркської біржі Comex вказує на те, що імпорт з боку Пекіна також не зможе підставити ринку плече, вважають аналітики банку.

Єдиною світлою плямою для сектора залишається високий попит з боку світових центробанків. У першому кварталі регулятори нарощували золотоноші резерви найвищими темпами за останній рік, і дані свіжих опитувань свідчать про їхній намір продовжувати закупівлі.

Дарвей Кунг із DWS прогнозує сильні показники за підсумками року. За його словами, багато центробанків, особливо в таких країнах, як Китай та росія, досі відчувають гостру потребу в диверсифікації своїх резервних активів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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