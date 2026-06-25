Податкова розширила бізнес-клуб: які компанії потрапили до переліку

9,3 тисячі учасників нараховує Клуб бізнесу Податкової станом на середину червня 2026. За квартал Клуб виріс на 3%: 1,2 тисячі учасників вибули, натомість 1,5 тисяч — додались. Переважна більшість переліку — компанії, фопів наразі лише 6%. Найбільше учасників працюють у сільському господарстві та торгівлі, про це йдеться в даних Опендатабот.

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Скільки учасників всього

Клуб білого бізнесу нараховує 9 251 учасника. За квартал перелік приріс на 3%: в останньому оновленні до реєстру додалося 1 490 компаній і 1 216 вибуло. 94% переліку формують компанії — 8 673 бізнеси, решта 6% — 578 фопів.

Компанії у Клубі білого бізнесу

8 640 компаній з переліку активні, ще одна перебуває у стані припинення, одна — у справі про банкрутство (санація). Зауважимо, що у 31 компанії приховані дані, тож їхній статус, регіон та решту інформації визначити не вдалося.

За квартал у Клубі з'явились нові великі гравці. З них найбільшим став «Київстар» із 43,8 млрд грн доходу торік. Другим за доходом новачком рейтингу стала енергетична компанія з Одещини — «ООЕК», 26,8 млрд грн доходу торік. Замикає трійку «Тойота-Україна» із 24,6 млрд грн доходу у минулому році.

Половина компаній з переліку працює на загальній системі оподаткування: 4 788. Ще по 20% працюють на спрощеній системі як 4 група — 1 720 (20%) та як 3 група — 1 689. 6% бізнесів також є резидентами Дія.City — 476 компаній.

Сфери діяльності

Найбільше компаній працює у сфері сільського господарства — 1 808 (21%) та у торгівлі та ремонті транспорту — 1 772 (20%). 17% залучені у переробній промисловості (1 459), по 7% — у будівництві та нерухомості.

Де зараєстровані

Кожна п’ята компанія Клубу зареєстрована у Києві — 1 892 (22%). Ще 9% компаній прописані на Дніпропетровщині (800), по 8% — на Київщині (670) та Львівщині (657). Водночас найменше компаній у переліку, окрім прифронтових регіонів, зареєстровано на Закарпатті (169) та у Чернівецькій (129) областях.

Фопи у Клубі білого бізнесу

Наразі серед учасників Клубу білого бізнесу 578 фопів. 88% — на спрощеній системі (3 група), 12% — на загальній системі оподаткування.

За географією знову лідирують підприємці з Дніпропетровщини — 76 бізнесів або 13% від загальної кількості, майже стільки ж фопів зі столиці — 74 (13%), ще 9% підприємців прописані на Львівщині.

Найменше у Клубі білого бізнесу фопів — по 2% — з Закарпатської, Рівненської та Кіровоградської областей.

Найпопулярніша сфера у підприємців — також торгівля та ремонт транспорту: 221. Це більш ніж третина — 38% фопів у переліку. З великим відривом наслідують сфери транспорту і логістики (13%) та адмінпослуг (9%).