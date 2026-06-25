Мінфін провів switch-аукціон ОВДП на 17 млрд грн: що отримали інвестори

Міністерство фінансів провело черговий аукціон з обміну (switch-аукціон) облігацій внутрішньої державної позики. Обсяг задоволених заявок становив 17 млрд грн за номінальною вартістю. Про це йдеться у повідомленні міністерства.

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Що запропонували інвесторам

Інвесторам було запропоновано обміняти облігації з терміном погашення 22 липня 2026 року на новий випуск з датою погашення 14 листопада 2029 року.

Термін обігу нових облігацій становить близько 3,5 року.

Середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій становив 12,95%.

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На рахунок емітента в результаті аукціону з обміну буде зараховано 15,78 млн шт. ОВДП з терміном погашення 22 липня 2026 року на загальну суму 17,17 млрд гривень. Після цього зазначені цінні папери буде погашено та анульовано.

Нагадаємо

Switch-аукціони є інструментом активного управління державним боргом. Вони дають змогу зменшити навантаження на бюджет у короткостроковому періоді, подовжити середній строк боргу та підтримати ліквідність внутрішнього ринку державних цінних паперів.

Наразі інструмент ОВДП в Україні є найзатребуванішим та найрозвиненішим сегментом фондового ринку з обсягами випуску паперів до 2 трлн гривень в еквіваленті.