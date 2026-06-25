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25 червня 2026, 8:00

ЄС урізав перший транш кредиту Україні: з нього виключили 5,9 млрд євро на безпілотники

Перший транш кредиту ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро більше не включатиме 5,9 мільярда євро оборонного фінансування виробництва безпілотників, а натомість покриє 3,2 мільярда євро бюджетної підтримки, підтвердили Euractiv троє чиновників ЄС.

Перший транш кредиту ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро більше не включатиме 5,9 мільярда євро оборонного фінансування виробництва безпілотників, а натомість покриє 3,2 мільярда євро бюджетної підтримки, підтвердили Euractiv троє чиновників ЄС.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоОчікується, що перший транш відбудеться у четвер під час Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у польському місті Гданськ.
Фото: euractiv.com

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Очікується, що перший транш відбудеться у четвер під час Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у польському місті Гданськ.

Ця сума буде частиною 30 мільярдів євро, доступних для макрофінансової допомоги у 2026−2027 роках. Більша частина кредиту ЄС у розмірі 60 мільярдів євро призначена для підтримки оборонних зусиль України.

Джерела додали, що Комісія має намір оголосити про другий транш для покриття оборонних потреб Києва найближчими днями.

Чому змінили план

Європейська служба зовнішніх дій (ЄВС) та Комісія раніше заявляли, що перший транш становитиме 5,9 мільярда євро, щоб Україна могла закупити дрони з компонентами, виготовленими за межами блоку або України.

Але причиною зміни плану є технічне питання, пов'язане з необхідністю для ЄС забезпечити належний контроль за тим, як витрачаються кошти, повідомили два джерела.

Ще три пакети допомоги, що готуються, будуть спрямовані на боєприпаси, засоби протиповітряної оборони та безпілотники, заявив минулого місяця інший високопоставлений чиновник.

Щоб скористатися позикою, Київ надає Комісії оцінку своїх оборонних потреб, при цьому спочатку розглядається закупівля зброї, виробленої в ЄС. Але Україна все ще може використовувати цей пакет для купівлі зброї, виробленої за межами ЄС, шляхом низки відступів.

Нагадаємо

Навесні ЄС погодив для України новий пакет підтримки обсягом 90 млрд євро, який має забезпечити як військові потреби, так і фінансування бюджету у 2026−2027 роках.

Після затвердження програми президент Володимир Зеленський заявляв, що частину грошей планують спрямувати на оборону та виробництво безпілотників, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окремо повідомляла про намір надати Україні близько 6 млрд євро на дрони вже цього кварталу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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