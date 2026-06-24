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24 червня 2026, 17:10

Міненерго вперше за майже 20 років інвестувало кошти фінрезерву в ОВДП

Міністерство енергетики України вперше за майже 20 років здійснило придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за кошти фінансового резерву. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Міністерство енергетики України вперше за майже 20 років здійснило придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за кошти фінансового резерву.

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Інвестиції в ОВДП

«Майже 400 млн грн уже інвестовано в державні цінні папери, а загалом у 2026 році обсяг таких інвестицій становитиме близько 785 млн грн. У майбутньому ці кошти будуть спрямовані на фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок», — підкреслив Шмигаль.

Як зазначив очільник Міненерго, придбання ОВДП стало першим кроком у запровадженні передбаченого законодавством механізму управління коштами фінансового резерву.

Фінансовий резерв формується за рахунок регулярних внесків АТ «НАЕК «Енергоатом», яке щомісяця перераховує до спеціального фонду 65,4 млн грн для забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок.

Водночас протягом тривалого часу кошти резерву фактично не були залучені до фінансових інструментів збереження вартості. У результаті інфляційних процесів кошти, накопичені до 2025 року, суттєво втратили свою реальну вартість.

Що це дасть

Денис Шмигаль наголосив, що інвестування фінансового резерву в ОВДП дозволить захистити кошти від інфляції, зберегти їхню купівельну спроможність та забезпечити додаткове наповнення резерву за рахунок доходу від державних цінних паперів.

Україна послідовно формує систему фінансового забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок відповідно до міжнародних зобов’язань та найкращих світових практик.

«Інвестування коштів фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики є надійним та ефективним інструментом управління державними ресурсами. Це сприятиме зміцненню фінансової стійкості системи ядерної безпеки України та підвищить спроможність держави виконувати зобов’язання у сфері ядерної та радіаційної безпеки», — додав Шмигаль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
24 червня 2026, 18:02
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Вже фізики і банки в піраміду гроші не несуть, змушують держустанови спалювати свої резерви)). Ох великий шухер буде коли ця піраміда впаде.))
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