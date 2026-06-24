$75 тисяч зарплати: скільки реально коштує працівник роботодавцю в різних країнах (дослідження)

Payoneer Workforce Management та Boundless опублікували нове дослідження, присвячене реальній вартості працевлаштування в Європі та США.

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Що показав аналіз

Аналіз показує, що при міжнародному наймі сам по собі рівень зарплати часто не дає повної картини, оскільки податки, соціальні внески та інші обов'язкові платежі можуть суттєво впливати як на витрати роботодавця, так і на чистий дохід працівника. Дослідження охоплює 36 країн Європи, включно з Україною.

Автори дослідження взяли за основу однакову річну зарплату у $75 000 і проаналізували, скільки фактично коштує такий працівник роботодавцю в різних країнах, а також який чистий дохід залишається працівнику після сплати податків і обов’язкових внесків.

Скільки коштує європейський найм

Європейський найм загалом дорожчий для роботодавців, ніж найм у США. За річної зарплати $75 000 середні додаткові витрати роботодавця в шести досліджуваних містах США становлять близько $8 900, тоді як у шести європейських містах — понад $22 600.

Найдорожчим європейським містом у вибірці став Париж, де загальна вартість працевлаштування працівника із зарплатою $75 000 сягає майже $109 800 на рік.

Для порівняння, найдорожче американське місто у вибірці — Сіетл — демонструє показник близько $86 600.

Яка ситуація в Україні

В Україні працевлаштування фахівця з річною зарплатою $75 000 коштує роботодавцю близько $93 000 на рік. Для порівняння, у Німеччині цей показник становить близько $95 200, у Франції — майже $109 800, а в Італії — понад $136 900.

Працівнику в Україні після сплати податків і внесків залишається близько $57 750 із річної зарплати $75 000. Це більше, ніж у низці західноєвропейських країн: у Німеччині працівник із такою ж зарплатою отримує на руки близько $44 586, у Нідерландах — $47 621, у Франції — $52 090, а в Італії — $43 100.

Результати дослідження свідчать, що при міжнародному наймі компаніям важливо враховувати не лише рівень зарплат, а й податки, соціальні внески та інші обов'язкові платежі в кожній країні.

За однакової зарплати фінальне навантаження на роботодавця та чистий дохід працівника можуть суттєво відрізнятися залежно від юрисдикції.