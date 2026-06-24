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24 червня 2026, 14:16

$75 тисяч зарплати: скільки реально коштує працівник роботодавцю в різних країнах (дослідження)

Payoneer Workforce Management та Boundless опублікували нове дослідження, присвячене реальній вартості працевлаштування в Європі та США.

Payoneer Workforce Management та Boundless опублікували нове дослідження, присвячене реальній вартості працевлаштування в Європі та США.► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новиниЩо показав аналізАналіз показує, що при міжнародному наймі сам по собі рівень зарплати часто не дає повної картини, оскільки податки, соціальні внески та інші обов'язкові платежі можуть суттєво впливати як на витрати роботодавця, так і на чистий дохід працівника.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Що показав аналіз

Аналіз показує, що при міжнародному наймі сам по собі рівень зарплати часто не дає повної картини, оскільки податки, соціальні внески та інші обов'язкові платежі можуть суттєво впливати як на витрати роботодавця, так і на чистий дохід працівника. Дослідження охоплює 36 країн Європи, включно з Україною.

Автори дослідження взяли за основу однакову річну зарплату у $75 000 і проаналізували, скільки фактично коштує такий працівник роботодавцю в різних країнах, а також який чистий дохід залишається працівнику після сплати податків і обов’язкових внесків.

Скільки коштує європейський найм

Європейський найм загалом дорожчий для роботодавців, ніж найм у США. За річної зарплати $75 000 середні додаткові витрати роботодавця в шести досліджуваних містах США становлять близько $8 900, тоді як у шести європейських містах — понад $22 600.

Найдорожчим європейським містом у вибірці став Париж, де загальна вартість працевлаштування працівника із зарплатою $75 000 сягає майже $109 800 на рік.

Для порівняння, найдорожче американське місто у вибірці — Сіетл — демонструє показник близько $86 600.

Яка ситуація в Україні

В Україні працевлаштування фахівця з річною зарплатою $75 000 коштує роботодавцю близько $93 000 на рік. Для порівняння, у Німеччині цей показник становить близько $95 200, у Франції — майже $109 800, а в Італії — понад $136 900.

Працівнику в Україні після сплати податків і внесків залишається близько $57 750 із річної зарплати $75 000. Це більше, ніж у низці західноєвропейських країн: у Німеччині працівник із такою ж зарплатою отримує на руки близько $44 586, у Нідерландах — $47 621, у Франції — $52 090, а в Італії — $43 100.

Результати дослідження свідчать, що при міжнародному наймі компаніям важливо враховувати не лише рівень зарплат, а й податки, соціальні внески та інші обов'язкові платежі в кожній країні.

За однакової зарплати фінальне навантаження на роботодавця та чистий дохід працівника можуть суттєво відрізнятися залежно від юрисдикції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
24 червня 2026, 14:22
#
Дякую за цікаву публікацію
+
+23
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
24 червня 2026, 14:27
#
«В Україні працевлаштування фахівця з річною зарплатою $75 000 коштує роботодавцю близько $93 000 на рік
Працівнику в Україні після сплати податків і внесків залишається близько $57 750 із річної зарплати $75 000.

Це більше, ніж у низці західноєвропейських країн«

Давно відомий факт, що в Україні оподаткування на рівні з ЄС, майже 40% (ще й не впевнений чи врахували військовий збір 5%), причому без прогресивних шкал, майже без можливостей частково списати оподатковувану суму. Але багато людей, в тому числі місцевих форумчан доводять, що біле — це чорне.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 червня 2026, 14:32
#
«оподаткування на рівні з ЄС»

Звісно що меньше, якщо дивитись на цифри дослідження,
а не писати про свої бажання.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
24 червня 2026, 15:25
#
Стандартна ставка ПДВ (VAT) в Європі варіюється від 16% до 27%, проте законодавство ЄС вимагає, щоб вона була не менше 15%. Окрім базової, у країнах діють знижені ставки (наприклад, 5%, 7% або 10%) для соціальних товарів та послуг. [1, 2, 3]
Розподіл стандартних ставок ПДВ за країнами Європи:
16%: Люксембург.
19%: Німеччина, Кіпр, Румунія.
20%: Австрія, Болгарія, Велика Британія, Естонія, Італія, Латвія, Словаччина, Франція.
21%: Бельгія, Іспанія, Литва, Нідерланди, Португалія, Чехія.
22%: Італія (частково), Словенія.
23%: Греція, Ірландія, Польща, Португалія (острови).
24%: Ісландія.
25%: Данія, Норвегія, Хорватія, Швеція, Фінляндія.
27%: Угорщина

Добрий вечір.
+
0
gorobezus
gorobezus
24 червня 2026, 16:02
#
Медианную зп по вышеперечисленным и Украине в студию плз. Вот где будет самое интересное.
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