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24 червня 2026, 12:24

Китай обігнав США за кількістю мільярдерів: де живе найбільше багатіїв світу

Згідно зі списком найбагатших людей Hurun за 2026 рік, у Китаї проживає 1110 мільярдерів, що перевищує показник Сполучених Штатів. Разом ці дві країни становлять понад половину світового населення мільярдерів, що свідчить про те, наскільки концентрованим стало надзвичайно багатство. Візуалізація Visualcapitalist ранжує країни за кількістю мільярдерів, які там проживали у 2026 році.

Згідно зі списком найбагатших людей Hurun за 2026 рік, у Китаї проживає 1110 мільярдерів, що перевищує показник Сполучених Штатів.

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Китай виходить вперед

За даними Hurun, 75% китайських мільярдерів не були у списку 10 років тому.

Ця статистика показує, як швидко відбувся зсув, що допомогло Китаю очолити рейтинг.

США залишаються державою-мільярдером

США посідають друге місце, але залишаються одним із найважливіших центрів світового багатства.

Її 1000 мільярдерів відображають розвинені ринки капіталу, великий технологічний сектор та десятиліття підприємництва. У країні також розташовано багато найбільших за ринковою вартістю компаній світу.

Навіть після того, як їх обігнав Китай, на США все ще припадає приблизно чверть світового населення мільярдерів. У США також більше надбагатих людей (чистий капітал понад 30 мільйонів доларів).

Індія посідає третє місце

Індія посідає третє місце з 308 мільярдерами, значно випереджаючи Німеччину, яка посідає четверте місце.

Клас мільярдерів зріс разом із розширенням споживчого ринку країни, технологічного сектору та промислової бази.

Велике населення Індії та зростання рівня багатства можуть сприяти подальшому зростанню кількості мільярдерів у найближчі роки.

База мільярдерів Європи

У Європі кілька країн посідають чільні місця в рейтингу, зокрема Німеччина, Велика Британія, Швейцарія, Росія, Італія та Франція.

Німеччина лідирує в Європі зі 171 мільярдером, за нею йде Велика Британія зі 150.

Швейцарія також виділяється зі 114 мільярдерами, незважаючи на меншу кількість населення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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