Ринок нових авто в ЄС у травні зріс на 3,2%: найбільший приріст показали електромобілі

У травні 2026 року ринок нових легкових автомобілів у Європейському Союзі зріс на 3,2% у річному вимірі — до 955 тис. одиниць. Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на дані АСЕА.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Найдинамічніше зростання знову продемонстрував сегмент електромобілів. Реєстрації нових BEV у травні збільшилися на 42,9% — до 203,4 тис. авто.

Структура ринку за типом силової установки

Найбільшим сегментом ринку залишаються гібридні автомобілі. У травні в ЄС було зареєстровано 345,4 тис. нових HEV, що на 9,7% більше, ніж торік.

Друге місце посіли бензинові автомобілі — 210,4 тис. реєстрацій. Водночас цей сегмент продовжує скорочуватися: порівняно з травнем минулого року падіння становило 20,1%.

Електромобілі посіли третю позицію з результатом 203,4 тис. нових реєстрацій та стали сегментом із найвищими темпами зростання.

Плагін-гібриди також показали позитивну динаміку: у травні було зареєстровано 98,6 тис. таких авто, що на 12,2% більше у річному вимірі.

Натомість попит на дизельні автомобілі продовжує знижуватися. Реєстрації дизельних легковиків скоротилися на 19% — до 69,5 тис. одиниць.

Ще 27,8 тис. реєстрацій припало на інші типи автомобілів, що на 12% менше, ніж торік.

Підсумки з початку року

Загалом від початку 2026 року в Євросоюзі було зареєстровано понад 4,7 млн нових легкових автомобілів. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.