Навіщо професійному трейдеру потрібні проксі: сценарії використання

Професійні трейдери використовують проксі не заради банальної заміни мережевої адреси, а для побудови стійкої ІТ-інфраструктури. Кожне підключення аналізується системою безпеки біржі. IP-адреса дата-центру або хостинг-провайдера викликає капчу, примусову верифікацію або штучне уповільнення обробки запитів. Невідповідний протокол не дає боту встановити з'єднання з біржовим API, що для алготрейдерів обертається зірваною сесією без можливості втрутитися вручну.

В обох випадках причина криється в налаштуваннях: неправильно обраному протоколі підключення та типі проксі.

Протокол SOCKS5 для торгівлі на динамічних ринках

Біржові API працюють через протоколи WebSocket або FIX, які вимагають безперервного та гнучкого обміну даними. Класичні HTTP-проксі не повністю пристосовані для таких завдань, оскільки обмежені рамками структури «запит-відповідь» і суттєво уповільнюють трафік через постійний парсинг текстових заголовків на прикладному рівні (L7). Проксі SOCKS5, у свою чергу, працюють на рівні чистих TCP-сокетів, передаючи пакети без додаткових циклів обробки. Це знижує внутрішню затримку (latency) проксі на ~5% порівняно з HTTP, що на надшвидких ринках прискорює доставку ордерів і знижує ризик втрат через прослизання.

Нижче наведено ключові особливості протоколів:

Параметр порівняння HTTP SOCKS5 Рівень моделі OSI Прикладний (L7) Сеансовий (L5) Підтримка TCP/UDP-трафіку Тільки TCP (через метод CONNECT); UDP не підтримується Повна підтримка Зміна заголовків Можлива зміна метаданих Передача у первісному вигляді Взаємодія з API WebSocket лише через CONNECT-тунель, з додатковими витратами Підходить для WebSockets та швидких сокетів

Резидентські проксі для парсингу та моніторингу котирувань і фінансових даних

Чиста репутація IP-адреси на фінансових платформах визначається її походженням: адреси домашніх інтернет-провайдерів викликають менше підозр у антифрод-систем, ніж серверні. З цієї причини трейдери використовують резидентські проксі, що надають IP-адреси реальних провайдерів домашнього інтернету. Резидентські IP для торгових сесій виключають несподівані примусові верифікації в пікові моменти, що особливо актуально для парсингу.

Пули резидентських IP-адрес з ротацією вирішують три завдання збору даних:

Зниження ризику блокування парсера через перевищення частоти запитів.

Паралельний збір відкритих ринкових даних із сотень різних джерел.

Доступ до повного обсягу даних на платформах без обмеженого відображення через географічне розташування підключення.

Виділений статичний проксі: захист облікових записів і стабільний доступ

Стабільність з'єднання під час торгівлі безпосередньо залежить від затримки між сервером і біржовим API. Розробники торгових систем перевіряють реальний час відгуку (RTT) у конкретному регіоні ще до запуску бота в робоче середовище. Для українських серверів у цьому допомагають проксі Україна.

В ІТ-інфраструктурі технічний захист акаунтів на криптобіржах та особистих кабінетах часто спирається на статичну IP-адресу. Якщо у фахівця динамічний IP, захисні фільтри вимагають проходження двофакторної аутентифікації при кожній зміні IP. Використання виділеного проксі усуває цей бар'єр. Це також забезпечує безпеку онлайн-банкінгу, оскільки його захисні алгоритми трактують часту зміну мережевих параметрів як спробу злому.

Іноді регіональні обмеження торгових сервісів дестабілізують маршрутизацію та збільшують RTT. Проміжний вузол у потрібному регіоні стабілізує транзит, забезпечуючи доступ до міжнародних брокерських платформ.

Висновки

На динамічних ринках кожна мілісекунда затримки збільшує прослизання. SOCKS5 скорочує затримку на ~5% порівняно з HTTP, резидентські проксі усувають блокування торгових сесій, виділена статична IP-адреса фіксує довірений вузол для захисту облікових записів. Правильно обраний тип проксі під кожне завдання сьогодні є базовим елементом будь-якої торгової системи.