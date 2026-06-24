Навіщо професійному трейдеру потрібні проксі: сценарії використання

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 червня 2026, 16:33

Навіщо професійному трейдеру потрібні проксі: сценарії використання

Професійні трейдери використовують проксі не заради банальної заміни мережевої адреси, а для побудови стійкої ІТ-інфраструктури. Кожне підключення аналізується системою безпеки біржі. IP-адреса дата-центру або хостинг-провайдера викликає капчу, примусову верифікацію або штучне уповільнення обробки запитів. Невідповідний протокол не дає боту встановити з'єднання з біржовим API, що для алготрейдерів обертається зірваною сесією без можливості втрутитися вручну.

Професійні трейдери використовують проксі не заради банальної заміни мережевої адреси, а для побудови стійкої ІТ-інфраструктури.

В обох випадках причина криється в налаштуваннях: неправильно обраному протоколі підключення та типі проксі.

Протокол SOCKS5 для торгівлі на динамічних ринках

Біржові API працюють через протоколи WebSocket або FIX, які вимагають безперервного та гнучкого обміну даними. Класичні HTTP-проксі не повністю пристосовані для таких завдань, оскільки обмежені рамками структури «запит-відповідь» і суттєво уповільнюють трафік через постійний парсинг текстових заголовків на прикладному рівні (L7). Проксі SOCKS5, у свою чергу, працюють на рівні чистих TCP-сокетів, передаючи пакети без додаткових циклів обробки. Це знижує внутрішню затримку (latency) проксі на ~5% порівняно з HTTP, що на надшвидких ринках прискорює доставку ордерів і знижує ризик втрат через прослизання.

Нижче наведено ключові особливості протоколів:

Параметр порівняння

HTTP

SOCKS5

Рівень моделі OSI

Прикладний (L7)

Сеансовий (L5)

Підтримка TCP/UDP-трафіку

Тільки TCP (через метод CONNECT); UDP не підтримується

Повна підтримка

Зміна заголовків

Можлива зміна метаданих

Передача у первісному вигляді

Взаємодія з API

WebSocket лише через CONNECT-тунель, з додатковими витратами

Підходить для WebSockets та швидких сокетів

Резидентські проксі для парсингу та моніторингу котирувань і фінансових даних

Чиста репутація IP-адреси на фінансових платформах визначається її походженням: адреси домашніх інтернет-провайдерів викликають менше підозр у антифрод-систем, ніж серверні. З цієї причини трейдери використовують резидентські проксі, що надають IP-адреси реальних провайдерів домашнього інтернету. Резидентські IP для торгових сесій виключають несподівані примусові верифікації в пікові моменти, що особливо актуально для парсингу.

Пули резидентських IP-адрес з ротацією вирішують три завдання збору даних:

  • Зниження ризику блокування парсера через перевищення частоти запитів.

  • Паралельний збір відкритих ринкових даних із сотень різних джерел.

  • Доступ до повного обсягу даних на платформах без обмеженого відображення через географічне розташування підключення.

Виділений статичний проксі: захист облікових записів і стабільний доступ

Стабільність з'єднання під час торгівлі безпосередньо залежить від затримки між сервером і біржовим API. Розробники торгових систем перевіряють реальний час відгуку (RTT) у конкретному регіоні ще до запуску бота в робоче середовище. Для українських серверів у цьому допомагають проксі Україна.

Для українських серверів у цьому допомагають проксі Україна.

В ІТ-інфраструктурі технічний захист акаунтів на криптобіржах та особистих кабінетах часто спирається на статичну IP-адресу. Якщо у фахівця динамічний IP, захисні фільтри вимагають проходження двофакторної аутентифікації при кожній зміні IP. Використання виділеного проксі усуває цей бар'єр. Це також забезпечує безпеку онлайн-банкінгу, оскільки його захисні алгоритми трактують часту зміну мережевих параметрів як спробу злому.

Іноді регіональні обмеження торгових сервісів дестабілізують маршрутизацію та збільшують RTT. Проміжний вузол у потрібному регіоні стабілізує транзит, забезпечуючи доступ до міжнародних брокерських платформ.

Висновки

На динамічних ринках кожна мілісекунда затримки збільшує прослизання. SOCKS5 скорочує затримку на ~5% порівняно з HTTP, резидентські проксі усувають блокування торгових сесій, виділена статична IP-адреса фіксує довірений вузол для захисту облікових записів. Правильно обраний тип проксі під кожне завдання сьогодні є базовим елементом будь-якої торгової системи.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 39 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами