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9 червня 2026, 11:52

Україна та Угорщина узгодили 10 із 11 вимог Будапешта на шляху до вступу в ЄС

У межах технічних консультацій щодо євроінтеграції України вдалося погодити більшість вимог Будапешта, однак питання представництва національних меншин у Верховній Раді залишається неврегульованим і може стати предметом подальших переговорів з ЄС. Про це повідомляють журналісти Суспільного.

У межах технічних консультацій щодо євроінтеграції України вдалося погодити більшість вимог Будапешта, однак питання представництва національних меншин у Верховній Раді залишається неврегульованим і може стати предметом подальших переговорів з ЄС.

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Що відомо

Як стало відомо Суспільному зі власних джерел, минулого тижня під час технічних консультацій вдалося погодити 10 із 11 вимог Будапешта.

Один із пунктів, про якиї не вдалося домовитися — це представництво національної меншини в Верховній раді України. Це питання поки що винесене за дужки й Угорщина все ж погодилася відкрити перший кластер переговорів про вступ України в ЄС.

Однак сторони домовилися звернутися до Ради Європи (Венеційської комісії) та ОБСЄ за розясненнями, яким чином це може бути імплементовано. Це питання може виникнути знову вже під час ведення переговорів щодо першого кластера, який і стосується зокрема прав людини.

У деяких країнах ЄС (Хорватія, Румунія, Словенія) виборча система побудована таким чином, що діють спеціальні квоти для представників меншин.

За інформацією джерел Суспільного, Болгарія так само планує висунути вимоги до Україні в питанні нацменшин.

«Я чув від них, що болгари хочуть забезпечення освітніх прав своєї меншини в Україні. В них є така проблема, що їхні люди за кордоном зазвичай говорять російською, а вони хочуть розвивати болгарську мову». — повідомив один із дипломатів ЄС.

У румунському постійному представництві при ЄС не відповіли на запит Суспільного.

У середу посли ЄС на засіданні збираються погодити так звану переговорну позицію щодо першого кластера переговорів про вступ для України. Тобто список проміжних і кінцевих вимог.

Позиція Угорщини щодо вступу України в ЄС

2 червня премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що між Києвом і Будапештом тривають переговори на технічному рівні щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської меншини в Україні, які можуть завершитися вже цього тижня. Джерела Суспільного у європейських дипломатичних колах також підтвердили, що «сторони справді близькі до угоди».

За даними джерел Суспільного в європейських дипломатичних колах, сторони справді близькі до угоди на технічному рівні. Такий крок може спонукати Угорщину зняти вето з відкриття принаймні першого кластера переговорів щодо вступу України до ЄС.

29 травня Мадяр вже заявляв про готовність зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським після узгодження питання прав угорської меншини на Закарпатті. Сторони обговорюють 11 пунктів, які стосуються освітніх, культурних і мовних прав.

3 червня Україна та Угорщина досягли угоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+50
kadaad1988
kadaad1988
9 червня 2026, 11:53
#
Жесть, прогибы под кого угодно!
+
0
zevs1
zevs1
9 червня 2026, 12:40
#
В чем прогибы, в советском свидетельстве о рождении и дальше в паспорте была графа национальность (принадлежность к титульной нации)которая определяет дальше путь и работу в государственной системе.
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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
9 червня 2026, 15:33
#
Що ти верзеш? Це ти тут титульна нація, херой?
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