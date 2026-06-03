Крипта падає, але не вся: які монети виросли

Поки BTC тестував зону $65 000, а великі альткоїни оновлювали мінімуми, частина ринку поводилась нетипово. Окремі токени не просто трималися, а росли двозначними темпами. У ранковому списку лідерів опинились DeXe, Lighter, Ethena, Ondo, Zcash, NEAR, Worldcoin і Stellar. Кожна з цих монет має власний наратив, який зараз працює сильніше за загальний страх.

Чому ринок знову пішов униз

Чергову хвилю турбулентності спровокувала невдала спроба біткоїна закріпитися вище історичних максимумів у районі $73 000-$74 000. Втрата висхідного імпульсу швидко повернула ініціативу продавцям, а рух BTC вниз до підтримки близько $65 000 миттєво потягнув за собою Ethereum, Solana, XRP, BNB та решту великих альткоїнів. Цей розпродаж переріс у масштабне каскадне закриття маржинальних позицій, вибивши з ринку близько $744 млн примусових ліквідацій всього за 24 години.

Ситуацію посилив негативний фундаментальний фон. За данимиEconomic Times, відтоки з біткоїн-ETF перевищили $2 млрд, тимчасово перекривши один із головних каналів припливу капіталу, а додатковим тривожним сигналом для трейдерів став продаж частини резервів компанією Strategy. Паралельно спрацював і зовнішній фактор: на тлі чергового загострення геополітичної напруги між США та Іраном глобальні інвестори перейшли в режим зниження ризиків (risk-off), масово перенаправляючи ліквідність із крипторинку в традиційні технологічні акції та сектор штучного інтелекту.

DeXe і ставка на ончейн-управління

Попри загальне падіння ринку, найпомітніший висхідний рух показав DeXe. Токен виріс більш ніж на 20% за добу і понад 30% за тиждень.

Його драйвер — не ринок як такий, а інфраструктура для DAO. DeXe пропонує інструменти для управління казначействами, голосування і делегування, що закриває практичну потребу DeFi-проєктів і фондів (менш прив’язану до короткострокових коливань BTC).

Додатковий імпульс дали оновлення дали запуск DAO Studio, мультичейн-розширення і розвиток стейкінгу. У результаті токен пробив рівні опору, а зростання підхопили обсяги.

Lighter і ефект SpaceX

Lighter додав близько 20% за добу і понад 35% за тиждень — і це один із найбільш показових кейсів.

Платформа запустила синтетичний ринок перпетуальних контрактів на SpaceX — компанію, яку активно обговорюють у контексті потенційного IPO з оцінкою до $1,8 трлн. Фактично трейдери отримали можливість робити ставки на SpaceX ще до її виходу на біржу.

Цей зв’язок із позакриптовим наративом різко підвищив інтерес до Lighter. Додатково рух підтримали інтеграції та публічні згадки, зокрема Віталік Бутерін виділив Lighter серед помітних проєктів, що будують високопродуктивні застосунки на Ethereum.

Ethena і попит на «дохідний долар«

Ethena виросла більш ніж на 18% за добу, граючи на знайомій, але зараз особливо актуальній темі — попиті на стейблкоїни.

Але на відміну від класичних рішень, Ethena пропонує USDe — синтетичний доларовий актив із дохідністю. У періоди турбулентності це виглядає як компроміс між «сховатися в долар» і «не втрачати прибутковість».

Новини про участь Coinbase Ventures і співпрацю з Anchorage Digital підсилюють очікування, що продукт може вийти на ширший ринок.

Ondo і посилення інтересу до RWA

На тлі падіння ризикових активів ONDO доволі очікувано додав понад 16% за добу саме на тлі інтересу до токенізації реальних активів.

Проєкт працює з токенізованими облігаціями та іншими інструментами традиційних фінансів, а новий напрям Ondo Perps має поєднати RWA з деривативами. Це ставить його на перетині двох сильних трендів.

Додатковий контекст створює активність великих гравців — від BlackRock до J.P. Morgan — які продовжують тестувати токенізацію.

Старі наративи теж повертаються

Серед інших лідерів — Zcash, NEAR, Worldcoin і Stellar.

Zcash виріс більш ніж на 10% завдяки темі приватності, яка традиційно оживає в періоди ринкової напруги. NEAR отримує підтримку через інфраструктуру для застосунків і AI-наратив. Worldcoin зростає на тлі інтересу до цифрової ідентичності, а Stellar — на темі дешевих транскордонних платежів і стейблкоїн-інфраструктури.

Наскільки це стійка історія

Попри позитивну динаміку окремих монет, важливо розуміти обмеження такого руху. У крипторинку біткоїн залишається ключовим активом. Якщо його падіння поглибиться, більшість альткоїнів — незалежно від наративу — також опиняться під тиском.

Втім, сам факт того, що частина ринку вже поводиться асиметрично, є важливим сигналом. Це означає, що альтринок поступово відходить від моделі повної залежності від BTC і дедалі більше реагує на власні драйвери.

І якщо біткоїн стабілізується, саме ці «сюжетні» токени можуть першими перейти до нового етапу зростання.