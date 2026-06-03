Минулого місяця 31 банк підписав оновлену редакцію Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг. Меморандум банків 2026 — документ, який прямо на першій сторінці зазначає, що він «не запроваджує нових законодавчих обмежень». Технічно — щира правда. Але до яких змін все ж варто готуватись ФОПам, розповіли експерти юридичної компанії YANKIV.
Як новий меморандум банків змінить життя ФОПів
Коли під одним текстом стоять підписи Привату, Ощаду, Райфа, ПУМБу, Укрсибу, ОТП, Монобанку та ще двох десятків установ — тобто практично всіх, у кого ви реально можете тримати рахунок, — опція «а піду я в інший банк» стає декоративною. Бо інший банк підписав рівно те саме.
Парадокс: формально вас ні про що не питали й нічого не зобов’язали. А правила змінилися.
Нові ліміти переказів для ФОП та юросіб почнуть діяти вже з серпня 2026 року, і далі будуть лише посилюватись. У цій статті розберемо, хто потрапляє під контроль, які суми встановлені й — головне — що з цим робити.
Домовленість, яка працює як закон
Щоб зрозуміти масштаб того, що відбувається, треба спочатку розібратися з природою самого документа. Меморандум — це не закон. Не постанова НБУ. Не нормативно-правовий акт. Це домовленість банків між собою — добровільна угода, підписана двома банківськими асоціаціями та більш ніж тридцятьма окремими установами.
І саме в цій «добровільності» криється парадокс. Коли ви відкриваєте рахунок, ви погоджуєтесь із внутрішніми правилами банку. А внутрішні правила тепер вибудовуються навколо цього меморандуму. Формально свобода вибору залишається.
Нагадаємо контекст. Першу редакцію меморандуму банки підписали раніше — вона стосувалася фізичних осіб. Хто не міг підтвердити джерело доходів, отримав ліміти на перекази: з лютого 2025-го — до 150 тисяч гривень на місяць, з червня — до 100 тисяч. Високоризиковим клієнтам без підтверджених доходів банки встановили планку в 50 тисяч. І от тепер, у травні 2026-го, дію документа розширили на ФОП та юридичних осіб.
Дві категорії ФОП, які банки вважатимуть ризиковими
Меморандум не стосується всіх підряд. Він чітко виділяє дві категорії клієнтів «підвищеного ризику» — і якщо ви потрапляєте хоча б в одну з них, ваш рахунок автоматично опиняється під посиленою увагою.
Перша — новостворені ФОП. На першій групі єдиного податку це означає перші шість місяців із моменту реєстрації. Для другої, третьої групи та загальної системи чіткої цифри немає — банк вирішуватиме сам, на власний розсуд. Загалом, за Постановою Правління НБУ № 65 від 19.05.2020, поняття «нового ФОП» може розтягуватись від 6 до 12 місяців залежно від внутрішніх правил конкретного банку.
Друга — так звані «сплячі» ФОП. Ті, хто колись зареєструвався, потім «стояв» без діяльності, а тепер її поновлює. Для банку рахунок, який раптово ожив після місяців тиші, — це автоматичний сигнал тривоги. Логіка проста: якщо бізнес «спав», а тепер прокинувся — банк хоче зрозуміти, чому саме зараз і звідки кошти.
Важливий момент: меморандум декларує, що обмеження не поширюються на клієнтів, які провадять діяльність у правовому полі, сплачують податки й офіційно працевлаштовують персонал. Тобто діючому, прозорому бізнесу обіцяють нормальний режим. Але «прозорість» — це не те, що ви про себе думаєте. Це те, що ви можете показати банку документально.
Конкретні ліміти переказів: цифри і швидкість їх зниження
Тепер про цифри. Дивіться не стільки на самі суми, скільки на швидкість, з якою їх ріжуть. Обмеження запроваджуються в два етапи.
З 14 серпня 2026 року (три місяці після підписання) без додаткового підтвердження доходів ви зможете переказувати: на першій групі єдиного податку — до 600 тисяч гривень на місяць, на другій-третій — до 3 мільйонів, юридичні особи — до 5 мільйонів.
З 14 листопада 2026 року (шість місяців після підписання) ті самі цифри падають: 400 тисяч, 1 мільйон і 2 мільйони відповідно.
За три місяці ліміт для першої групи зменшується на третину. Для юросіб — більш ніж удвічі. І це не фінальна точка. Документ прямо вказує на подальші етапи.
Якщо встановлений ліміт не відповідає потребам вашого бізнесу — ви маєте право звернутися до банку із запитом на його підвищення. Але для цього потрібно документальне підтвердження доходів: податкові декларації, довідки ОК5 та ОК7, зарплатні відомості або інші документи. За наявності такого підтвердження банк встановить ліміт на рівні підтвердженої суми.
Портрет «підозрілого» рахунку очима банку — і очима кав’ярні
У тексті меморандуму є цілком конкретний опис того, як саме ваш рахунок виглядає в очах банку, коли той вмикає режим підозри. Ці ознаки стосуються операцій по рахунку ФОП, і система аналізуватиме їх як окремо, так і в сукупності.
Що привертає увагу: по рахунку йде різке збільшення операцій від різних контрагентів; залишок дорівнює нулю і на початок, і на кінець дня — гроші зайшли й одразу вийшли, нічого не осіло; кількість вхідних платежів від фізичних осіб за день раптово зросла вдвічі або більше; перекази дробляться круглими сумами на одного контрагента впродовж місяця.
А тепер прочитайте це ще раз — але очима звичайної кав’ярні, кур'єрської служби чи майстра, який щодня приймає оплату карткою від десятків клієнтів. Та й загалом очима будь-якого ФОП, що працює через еквайринг і маркетплейси.
«Багато дрібних надходжень від різних людей», «нульовий залишок наприкінці дня», «гроші зайшли — гроші вийшли» — це портрет шахрая? Чи абсолютно нормального малого бізнесу, який живе на обороті, а не накопичує залишки на рахунку?
У цьому й проблема конструкції: фільтр на старті не відрізняє «дроблення» від чесного підприємництва. Він ловить усіх за однаковими формальними ознаками. А далі вже ви маєте доводити, що ви — не той, за кого вас прийняла система.
Презумпція ризику
Це, мабуть, найважливіше, що варто забрати з цієї статті. Меморандум стоїть на принципі презумпції ризику: поки ви не довели банку, що ви прозорий — ви за замовчуванням ризиковий.
Не банк збирає докази проти вас. Ви збираєте докази на свій захист. І дуже бажано — заздалегідь.
Це не правова логіка, де обвинувач мусить доводити провину. Це банківська логіка, де установа має право визначати рівень ризику клієнта на основі власних процедур. Подобається це чи ні — таке правило гри. І його не оскаржиш у суді так само легко, як незаконне рішення податкової.
На практиці це означає: якщо ваш рахунок потрапив під фільтр, вам потрібен готовий пакет документів, який пояснить характер діяльності. Податкові декларації, довідки з державних реєстрів, підтвердження доходів. Головне — не чекати, поки банк запитає, а мати все під рукою.
Наступний етап: 2026−2027 і що далі
Гадати, куди це все рухатиметься далі, не треба — бо підписанти це самі написали. У документі є окремий розділ «Наступний етап 2026−2027». І те, що там прописано, окреслює цілком однозначну картину.
Серед запланованого — інтеграція з порталом «Дія» для автоматичної звірки підтверджених доходів клієнтів. Максимальне використання можливостей обміну даними між банками та централізованими реєстрами державних органів. А ще — створення централізованого реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю, зокрема із позначкою «фінансовий мул».
Тобто те, що сьогодні банк перевіряє вручну за вашим запитом, завтра підтягуватиметься автоматично, з державних баз. Нинішня редакція — далеко не фінал.
Що тепер робити
Свідомо не завершуємо цю статтю закликом «терміново щось робіть». Паніка тут — поганий радник. Але й робити вигляд, що нічого не змінилося, було б помилкою.
Ми входимо в період, коли і держава, і банки читатимуть бізнес не за намірами, а за слідами на рахунку. І в цій новій реальності легше не тому, хто «прозоріший», а тому, хто свою прозорість може показати — швидко, документально й без пауз.
Що варто зробити вже зараз: тримайте актуальні податкові декларації та довідки ОК5/ОК7 в електронному вигляді — це основний інструмент підтвердження доходів. Якщо ваш бізнес працює через еквайринг або маркетплейси з великою кількістю дрібних операцій — підготуйте пояснення бізнес-моделі, яке зніме питання щодо характеру операцій.
Проактивно зверніться до банку для встановлення адекватного ліміту до того, як система вас позначить. І якщо ви «сплячий» ФОП, що планує поновити діяльність, — зробіть це з документальною підготовкою, а не просто почніть проводити операції.
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