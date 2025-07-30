Тижневий обсяг торгів CryptoPunks перевищив $24 млн — вперше з березня 2024 року

NFT-колекція CryptoPunks продемонструвала найвищий тижневий обсяг торгів із березня 2024 року. За останні сім днів сукупні продажі перевищили $24,6 млн, що на 416% більше, ніж попереднього тижня. Про це йдеться у звіті The Block, пише incrypted.

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Що відомо

Зростання торгівельної активності супроводжувалося також стрибком цін: мінімальна ціна на маркетплейсах зросла із 40 ETH до 47,5 ETH, а середня ціна продажу одного CryptoPunk — із $140 000 до $182 000.

На думку аналітиків, імпульсом до такого ажіотажу стало придбання NFT CryptoPunk #5577 публічною компанією GameSquare, яка зареєстрована на біржі Nasdaq.

Компанія випустила привілейовані акції на суму $5,15 млн спеціально для купівлі токена. Цей Punk належить до рідкісної підкатегорії «Ape Punks» — їх усього 24 у колекції.

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GameSquare — материнська компанія FaZe Clan, популярної геймерської організації. Угода стала першим прикладом корпоративного придбання NFT за рахунок акціонерного капіталу.

Як зазначається в аналітичному огляді, компанія розглядає CryptoPunk як актив, що приносить дохід, і включає його до свого балансу.

У матеріалі наголосили, що такий підхід може сигналізувати великим інвесторам, фондам і криптовласникам, що «блакитні фішки» стають легітимними активами для корпоративних казначейств. Це, своєю чергою, активізувало попит і на інші токени в колекції.

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Нагадаємо

У серпні 2024 року CEO Chain Діпак Тапліял продав найдорожчий NFT з колекції CryptoPunks — #5822. Покупець та сума залишились невідомими. У лютому 2022 року він коштував майже $24 млн.

Пізніше, у жовтні 2024 року, інший NFT від CryptoPunks продали за 24 000 ETH (на той момент понад $56 млн). Однак аналітики вказали на використання миттєвої позики, назвавши операцію маркетинговим трюком, спрямованим на просування мемкоїна Kamala Harris Punk.