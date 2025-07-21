Капіталізація NFT-ринку перевищила $6 млрд

Загальна капіталізація NFT-ринку перевищила $6,37 млрд, підскочивши приблизно на 22,5% за останню добу — з $5,2 млрд. Це найвищий рівень із початку лютого 2024 року, згідно з CoinGecko, пише incrypted.

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За даними CryptoSlam, добовий обсяг продажів NFT склав понад $41,6 млн, за сім днів цей показник практично досягнув позначки в $169 млн.

Зокрема, невідомий трейдер придбав 76 NFT з колекції CryptoPunks за $13,5 млн.

Директор LVRG Research Нік Рак у коментарі The Block зазначив: «NFT-ринок набирає обертів на тлі зростаючого апетиту до ризику. Ethereum та інші альткоїни демонструють ріст, тоді як біткоїн торгується у вузькому діапазоні».

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Він додав, що трейдери переглядають такі колекції, як CryptoPunks, очікуючи повторного зростання ціни на тлі загального «бичачого» циклу.

Інвестиційний директор Kronos Research Вінсент Лю зауважив, що довгостроковий інтерес до NFT залежатиме від активності користувачів. Дослідниця Presto Research Мін Жун зазначила, що інтерес зосереджений на старих NFT-колекціях, а не на нових релізах.