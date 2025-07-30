Затверджено остаточний Перелік клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», у якому чітко визначено фізичних та юридичних осіб, а також інвестиційні фонди, які мають право на повернення заблокованих коштів. Про це йдеться у повідомленні НКЦПФР.
Нацкомісія фіналізувала перелік клієнтів Фрідом Фінанс, які мають право на виплати
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Що відомо
Документ містить актуальну інформацію про стан активів, враховуючи звірку балансів усіх зацікавлених сторін та корпоративні зміни з моменту його первинного схвалення. Також Комісія оновлюватиме цю інформацію в Переліку відповідно до подальших корпоративних подій.
«Це — результат тривалої та злагодженої співпраці НКЦПФР з багатьма стейкхолдерами, а також невід'ємна складова процесу повернення. Після державної реєстрації Порядку Міністерством юстиції, Перелік буде використаний професійними учасниками ринку в процесі здійснення виплат», — йдеться у повідомленні комісії.
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Нагадаємо
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Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про зміни до персональних санкцій та надав НКЦПФР повноваження для повернення заблокованих активів клієнтів «Фрідом фінанс».
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Запровадження санкцій щодо ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» ухвалила РНБО в середині жовтня 2022 року, а невдовзі це рішення підтримав Президент.
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На момент запровадження санкцій Фрідом Фінанс був третім за обсягом торгів небанківським продавцем ОВДП. Загалом, у ньому було відкрито 12,8 тис. інвестиційних рахунків, а сума активів клієнтів становила 3,5 млрд грн. Переважно, це були саме облігації, але також акції українських компаній, корпоративні облігації та власний інвестиційний продукт, на кшталт ETF на основі облігацій.
Коментарі - 2
Кто-то теряет свою жизнь, а кто-то всего-лишь
покупательную способность своих финансовых вложений.