Нацкомісія фіналізувала перелік клієнтів Фрідом Фінанс, які мають право на виплати

Затверджено остаточний Перелік клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», у якому чітко визначено фізичних та юридичних осіб, а також інвестиційні фонди, які мають право на повернення заблокованих коштів. Про це йдеться у повідомленні НКЦПФР.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Документ містить актуальну інформацію про стан активів, враховуючи звірку балансів усіх зацікавлених сторін та корпоративні зміни з моменту його первинного схвалення. Також Комісія оновлюватиме цю інформацію в Переліку відповідно до подальших корпоративних подій.

«Це — результат тривалої та злагодженої співпраці НКЦПФР з багатьма стейкхолдерами, а також невід'ємна складова процесу повернення. Після державної реєстрації Порядку Міністерством юстиції, Перелік буде використаний професійними учасниками ринку в процесі здійснення виплат», — йдеться у повідомленні комісії.

Читайте також: НБУ погодив порядок повернення активів клієнтам Фрідом Фінанс

Нагадаємо