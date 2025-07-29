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29 липня 2025, 19:33

«Копійки» стануть «шагами» попри продовження вилучення розмінних монет з обігу — голова НБУ

Національний банк України не відмовляється від ідеї перейменувати «копійки» на «шаги». Це рішення є принциповим, попри поступове виведення з готівкового обігу розмінних монет, заявив голова НБУ Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

Національний банк України не відмовляється від ідеї перейменувати «копійки» на «шаги».
Фото: facebook.com/pyshnyy

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«Ми не відмовляємося від ініціативи замінити назву роздрібної монети з російської „копійка“ на „шаг“. Це рішення не залежить від кількості монет в обігу, їхньої форми чи матеріалу. Воно насамперед про відхід від російських фінансових традицій і повернення до питомо українських термінів», — написав Пишний.

Голова НБУ також підтвердив, що монети номіналом 10 копійок планують вилучити з обігу, оскільки вони вже втратили свою роль у готівкових розрахунках.

Натомість монети номіналом 50 копійок залишаються необхідними у розрахунках, особливо у сфері торгівлі, тому НБУ планує й надалі їх карбувати та поповнювати ними обіг.

Читайте також: Нацбанк планує поступово вилучити з обігу монети номіналом 10 копійок

Рідкісний плакат

Пишний також показав фото рідкісного плаката: оголошення Командування Української Галицької Армії про введення в обіг нової державної валюти ЗУНР — карбованців та гривень із їхньою розмінною фракцією — шагом.

Таке рішення було ухвалене українською владою Західної України після розпаду Австро-Угорщини для стабілізації цін, налагодження торгового обороту між УНР та ЗУНР та загалом економічного зростання регіону.

Курс обміну в січні 1919 року:

  • 1 карбованець = 2 гривні або 200 шагів (установлений ще з Тимчасового закону про гроші в УНР — з грудня 1917 року);
  • 1 гривня = 1 австро-угорська корона.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у жовтні 2024 року НБУ подав законопроєкт про перейменування копійок у шаги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
29 липня 2025, 19:45
#
Чим би дитя не тішилося
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