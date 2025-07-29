«Копійки» стануть «шагами» попри продовження вилучення розмінних монет з обігу — голова НБУ

Національний банк України не відмовляється від ідеї перейменувати «копійки» на «шаги». Це рішення є принциповим, попри поступове виведення з готівкового обігу розмінних монет, заявив голова НБУ Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

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«Ми не відмовляємося від ініціативи замінити назву роздрібної монети з російської „копійка“ на „шаг“. Це рішення не залежить від кількості монет в обігу, їхньої форми чи матеріалу. Воно насамперед про відхід від російських фінансових традицій і повернення до питомо українських термінів», — написав Пишний.

Голова НБУ також підтвердив, що монети номіналом 10 копійок планують вилучити з обігу, оскільки вони вже втратили свою роль у готівкових розрахунках.

Натомість монети номіналом 50 копійок залишаються необхідними у розрахунках, особливо у сфері торгівлі, тому НБУ планує й надалі їх карбувати та поповнювати ними обіг.

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Рідкісний плакат

Пишний також показав фото рідкісного плаката: оголошення Командування Української Галицької Армії про введення в обіг нової державної валюти ЗУНР — карбованців та гривень із їхньою розмінною фракцією — шагом.

Таке рішення було ухвалене українською владою Західної України після розпаду Австро-Угорщини для стабілізації цін, налагодження торгового обороту між УНР та ЗУНР та загалом економічного зростання регіону.

Курс обміну в січні 1919 року:

1 карбованець = 2 гривні або 200 шагів (установлений ще з Тимчасового закону про гроші в УНР — з грудня 1917 року);

1 гривня = 1 австро-угорська корона.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у жовтні 2024 року НБУ подав законопроєкт про перейменування копійок у шаги.