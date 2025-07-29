Нацбанк планує поступово вилучити з обігу монети номіналом 10 копійок

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 липня 2025, 12:06

Нацбанк планує поступово вилучити з обігу монети номіналом 10 копійок

Національний банк України запропонував для громадського обговорення проєкт постанови про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок, починаючи з 1 жовтня 2025 року. Регулятор пояснює цей крок тим, що ці монети втратили свою роль у розрахунках, а їхнє обслуговування є економічно невигідним. Про це, 29 липня, повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк України запропонував для громадського обговорення проєкт постанови про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок, починаючи з 1 жовтня 2025 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому вилучають 10 копійок

За даними НБУ, наразі в обігу перебуває 4,1 мільярда монет номіналом 10 копійок. Вони практично припинили відігравати істотну роль у розрахунках за товари та послуги. Водночас на монети номіналом 50 копійок, яких в обігу 1,4 млрд штук, зберігається сталий попит, і НБУ навіть планує додатково викарбувати 20 млн таких монет цього року.

Рішення про поступове вилучення 10-копійчаних монет дозволить державі та учасникам ринку скоротити значні витрати на їх виготовлення, оброблення, транспортування та зберігання.

Як відбуватиметься вилучення

З 1 жовтня 2025 року НБУ пропонує припинити карбування монет номіналом 10 копійок. Проте вони залишатимуться законним платіжним засобом до ухвалення окремого рішення про їхнє повне вилучення.

Це означає, що громадяни зможуть і надалі вільно розраховуватися ними в магазинах. Однак монети, що потраплятимуть до банків, більше не повертатимуться в готівковий обіг, а будуть передаватися до Національного банку для утилізації.

Нові правила заокруглення

У випадках, коли у касира чи покупця не буде монет номіналом 10 копійок, НБУ пропонує застосовувати нові правила заокруглення загальної суми в чеку:

  • Суми, що закінчуються на 1−24 коп., заокруглюються вниз до найближчої суми, що закінчується на 00 коп.
  • Суми, що закінчуються на 25−49 коп., заокруглюються вгору до 50 коп.
  • Суми, що закінчуються на 51−74 коп., заокруглюються вниз до 50 коп.
  • Суми, що закінчуються на 75−99 коп., заокруглюються вгору до найближчої суми, що закінчується на 00 коп.

Важливо, що заокруглення стосуватиметься лише загальної суми в чеку при готівкових розрахунках. Ціни на окремі товари не зміняться, а при безготівкових розрахунках заокруглення не здійснюватиметься.

Чому монети дрібних номіналів «вимирають»

Поступове вилучення з обігу монет дрібних номіналів є природним процесом для будь-якої економіки, що переживає інфляцію. Головна причина — втрата монетою своєї купівельної спроможності та економічна недоцільність її існування.

  • Собівартість виготовлення: З часом вартість металу та карбування монети може стати вищою за її номінал. Державі стає невигідно виробляти гроші, які коштують дорожче, ніж їхня вартість.
  • Незручність у використанні: Коли ціни на товари вимірюються десятками та сотнями гривень, монети в 1, 5 чи 10 копійок стають незручними для розрахунків як для покупців, так і для продавців. Вони перестають виконувати свою функцію як засіб обігу і просто накопичуються у скарбничках.
  • Розвиток безготівкових розрахунків: Дедалі більша частка платежів здійснюється картками та смартфонами, де розрахунки проводяться з точністю до копійки, що ще більше знижує потребу в дрібній готівці.

Україна вже пройшла цей шлях, успішно вилучивши з обігу монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок у 2018−2020 роках. Нинішня ініціатива щодо 10 копійок є логічним продовженням цієї політики.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами