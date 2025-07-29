Нацбанк планує поступово вилучити з обігу монети номіналом 10 копійок

Національний банк України запропонував для громадського обговорення проєкт постанови про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок, починаючи з 1 жовтня 2025 року. Регулятор пояснює цей крок тим, що ці монети втратили свою роль у розрахунках, а їхнє обслуговування є економічно невигідним. Про це, 29 липня, повідомила пресслужба регулятора.

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Чому вилучають 10 копійок

За даними НБУ, наразі в обігу перебуває 4,1 мільярда монет номіналом 10 копійок. Вони практично припинили відігравати істотну роль у розрахунках за товари та послуги. Водночас на монети номіналом 50 копійок, яких в обігу 1,4 млрд штук, зберігається сталий попит, і НБУ навіть планує додатково викарбувати 20 млн таких монет цього року.

Рішення про поступове вилучення 10-копійчаних монет дозволить державі та учасникам ринку скоротити значні витрати на їх виготовлення, оброблення, транспортування та зберігання.

Як відбуватиметься вилучення

З 1 жовтня 2025 року НБУ пропонує припинити карбування монет номіналом 10 копійок. Проте вони залишатимуться законним платіжним засобом до ухвалення окремого рішення про їхнє повне вилучення.

Це означає, що громадяни зможуть і надалі вільно розраховуватися ними в магазинах. Однак монети, що потраплятимуть до банків, більше не повертатимуться в готівковий обіг, а будуть передаватися до Національного банку для утилізації.

Нові правила заокруглення

У випадках, коли у касира чи покупця не буде монет номіналом 10 копійок, НБУ пропонує застосовувати нові правила заокруглення загальної суми в чеку:

Суми, що закінчуються на 1−24 коп., заокруглюються вниз до найближчої суми, що закінчується на 00 коп.

Суми, що закінчуються на 25−49 коп., заокруглюються вгору до 50 коп.

Суми, що закінчуються на 51−74 коп., заокруглюються вниз до 50 коп.

Суми, що закінчуються на 75−99 коп., заокруглюються вгору до найближчої суми, що закінчується на 00 коп.

Важливо, що заокруглення стосуватиметься лише загальної суми в чеку при готівкових розрахунках. Ціни на окремі товари не зміняться, а при безготівкових розрахунках заокруглення не здійснюватиметься.

Чому монети дрібних номіналів «вимирають»

Поступове вилучення з обігу монет дрібних номіналів є природним процесом для будь-якої економіки, що переживає інфляцію. Головна причина — втрата монетою своєї купівельної спроможності та економічна недоцільність її існування.

Собівартість виготовлення: З часом вартість металу та карбування монети може стати вищою за її номінал. Державі стає невигідно виробляти гроші, які коштують дорожче, ніж їхня вартість.

Незручність у використанні: Коли ціни на товари вимірюються десятками та сотнями гривень, монети в 1, 5 чи 10 копійок стають незручними для розрахунків як для покупців, так і для продавців. Вони перестають виконувати свою функцію як засіб обігу і просто накопичуються у скарбничках.

Розвиток безготівкових розрахунків: Дедалі більша частка платежів здійснюється картками та смартфонами, де розрахунки проводяться з точністю до копійки, що ще більше знижує потребу в дрібній готівці.

Україна вже пройшла цей шлях, успішно вилучивши з обігу монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок у 2018−2020 роках. Нинішня ініціатива щодо 10 копійок є логічним продовженням цієї політики.