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23 липня 2025, 18:13

Нові санкції ЄС змушують індійського гіганта Reliance відмовлятися від російської нафти

Індійський нафтопереробний гігант Reliance Industries почав шукати альтернативи російській нафті на тлі нових санкцій Євросоюзу, які забороняють імпорт дизельного пального, виробленого з російської сировини. Це ставить під загрозу прибуткову бізнес-модель компанії, побудовану на переробці дешевої нафти з рф для європейського ринку. Про це у середу, 23 липня, повідомляє агентство Bloomberg.

Індійський нафтопереробний гігант Reliance Industries почав шукати альтернативи російській нафті на тлі нових санкцій Євросоюзу, які забороняють імпорт дизельного пального, виробленого з російської сировини.

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Перша реакція на санкції

Компанія, підконтрольна мільярдеру Мукешу Амбані, вже здійснила рідкісну для себе закупівлю преміальної нафти сорту Murban з Абу-Дабі. Цей крок відбувся одразу після запровадження нового пакету санкцій ЄС. Зазвичай Reliance купує дешевші сорти нафти з росії та Близького Сходу.

Бізнес-модель під загрозою

Згідно з даними Kpler, у 2025 році майже половину всього нафтового імпорту Reliance становила саме російська сировина. Водночас близько 20% своєї продукції, переважно у вигляді дизельного пального, компанія експортувала до Європи.

Нові санкції ЄС, що набудуть чинності 21 січня 2026 року, прямо забороняють імпорт пального, виробленого з російської нафти, навіть якщо переробка відбувалася в третіх країнах, як-от Індія. Це руйнує бізнес-модель Reliance, яка з 2022 року отримувала значні прибутки, купуючи російську нафту з великими знижками.

Пошук альтернатив

Наразі представники Reliance не коментували ситуацію. Проте, як зазначає Bloomberg, компанія вже активно шукає альтернативні джерела постачання на Близькому Сході. Головним питанням залишається, чи зможе індійський гігант замістити близько 600 тисяч барелів щоденного імпорту з росії, і якою буде ціна цієї заміни.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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