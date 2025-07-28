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28 липня 2025, 16:55

Прем'єр Франції про торгову угоду ЄС і США: Похмурий день для Європи

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру вважає укладення торговельної угоди між Європейським Союзом та США «похмурим днем» для Європи. Про це пише DW.

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру вважає укладення торговельної угоди між Європейським Союзом та США «похмурим днем» для Європи.
Фото: dw.com

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Що відомо

«Угода фон дер Ляєн-Трамп: це похмурий день, коли альянс вільних народів, зібраних для утвердження своїх цінностей та захисту своїх інтересів, вирішує підкоритися», — написав він на платформі X.

У Європарламенті також критикують торгову угоду зі США

Очільник комітету з міжнародної торгівлі Європейського парламенту Бернд Ланґе назвав угоду «однобокою».

«15-відсотковий тариф на імпорт означає приблизно чотирикратне збільшення попередніх тарифних ставок. Натомість імпортні мита на товари зі США будуть нульовими», — цитує його Tagesschau. Цей дисбаланс погіршить конкурентоспроможність ЄС, додав він.

Читайте також: Торговельні війни: США і ЄС домовились про угоду

Крім того, Ланґе зазначив, що 600 мільярдів євро, які ЄС має інвестувати в США, не створять стабільних робочих місць у Європі — це проти європейських інтересів.

Голова комітету ЄП з питань внутрішнього ринку Анна Кавацціні також назвала угоду «дуже нерівною». «Стратегія шантажу» Трампа спрацювала, заявила представниця ФРН у Європарламенті.

Своєю чергою, співголова фракції Лівої партії Мартін Шірдеван закинув Європейській комісії, що вона поступилася президенту США.

Нагадаємо

27 липня президент США Дональд Трамп і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомили про укладення торгової угоди між ЄС та США. Вашингтон залишить мито на товари з Євросоюзу на рівні 15 відсотків у всіх галузях, крім постачання сталі та алюмінію — на них діятиме ставка у 50 відсотків.

Джерело: Мінфін
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