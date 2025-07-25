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25 липня 2025, 9:36

ЦБ Туреччини знизив ставку з 46% до 43% річних

Центральний банк Туреччини на черговому засіданні у четвер, 24 липня, знизив ставку на 3 в.п. —  46% до 43% річних. Про це повідомляє сайт регулятора. Він також знизив ставку овернайт за кредитами до рівня 46%, а ставку овернайт за депозитами до рівня 41,5%.

Центральний банк Туреччини на черговому засіданні у четвер, 24 липня, знизив ставку на 3 в.
Фото: depositphotos

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Що з інфляцією

У пресрелізі регулятор повідомив, що зростання інфляції в липні, на яке вказують випереджаючі фактори, має тимчасовий характер і зумовлене специфічними для цього місяця факторами.

У червні базова тенденція до зниження інфляції зберігалася, а останні дані свідчать про посилення дезінфляційного впливу умов попиту.

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Проте, Ц Б Туреччини попередив, що інфляційні очікування і динаміка цін продовжують представляти ризики для процесу дезінфляції. Регулятор також повідомив, що уважно відстежує потенційний вплив геополітичних подій і протекціонізму, що росте, у світовій торгівлі на процес зниження інфляції.

Надалі Ц Б Туреччини прийматиме рішення таким чином, щоб створити грошово-кредитні та фінансові умови, необхідні для зниження базової інфляції та досягнення цільового показника інфляції у 5% у середньостроковій перспективі, йдеться у повідомленні.

Рішення Ц Б Туреччини знизити ставку було очікуваним ринку. Проте медіанний прогноз 20 економістів, опитаних Bloomberg, передбачав зниження ключової ставки лише на 250 базових пунктів до 43,5%. При цьому в Goldman Sachs Group прогнозували більше зниження — на 350 базисних пунктів, а в Capital Economics припускали менше зниження — на 200 базисних пунктів.

Сельва Бахар Базики з Bloomberg Economics, яка очікувала на зниження ставки на 250 базисних пунктів, допускала можливість менш значного зниження через бажання політиків зміцнити довіру до своїх яструбиних висловлювань за рахунок заниження очікувань.

Однак, вона звернула увагу на «сприятливі перспективи» для цін та інфляції, а також уповільнення економічної активності як підстави для свого прогнозу.

За даними опитування економістів, проведеного Reuters, зростання економіки Туреччини цього року сповільниться, а інфляція залишиться вищою за прогнози уряду, незважаючи на жорстку монетарну політику.

Згідно з медіанним прогнозом експертів, річна інфляція в Туреччині знизиться до 30% до кінця поточного року і до 21% до кінця 2026 року. При цьому центральний банк прогнозує зниження інфляції до 24% до кінця поточного року з верхнім кордоном 29%. У червні річна інфляція дорівнювала 35,05%.

Політичні потрясіння в Туреччині в березні 2025 року змусили багатьох експертів відмовитися від колишніх прогнозів щодо відсоткових ставок у країні, які до цього в основному вказували на зниження ставок на кожному з шести засідань цього року, пише Bloomberg.

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Нагадаємо

На попередньому засіданні у квітні Центральний банк Туреччини зберіг ключову ставку на рівні 46%. До цього, у квітні, Ц Б Туреччини зненацька підвищив ставку з 42,5% до 46%.

Таке рішення було ухвалено на тлі обвалу турецької ліри до історичного мінімуму та затримання поліцією мера Стамбула Екрема Імамоглу, який вважався суперником чинного президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана на наступних виборах.

На міжнародному ринку Форекс у березні курс долара до ліри підскочив на 12% і вперше в історії перевищив позначку 41 ліру за долар. Щоб стримати попит на іноземну валюту та підтримати курс ліри, регулятор проводив валютні інтервенції.

Турецький регулятор розпочав цикл пом'якшення грошово-кредитної політики у грудні 2024 року та за три засідання знизив ключову ставку з 50% до 47,5%. Це стало першим рухом униз за два роки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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