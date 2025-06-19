Комітет із грошово-кредитної політики Центрального банку Турецької Республіки за підсумками засідання 19 червня ухвалив рішення зберегти ключову процентну ставку на рівні 46%. Ставка овернайт-кредитування також залишилася незмінною — 49%.
19 червня 2025, 16:23
ЦБ Туреччини зберіг ставку на рівні 46%
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Деталі
У прес-релізі
Однак рівень інфляційних очікувань та цінової поведінки продовжують становити ризики для процесу дезінфляції.
При цьому при виникненні непередбачених подій на кредитних або депозитних ринках для їхньої підтримки будуть вводитися додаткові макропруденційні заходи.
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У прес-релізі зазначається, що з огляду на відкладений ефект посилення грошово-кредитної політики
Нагадаємо
- Комітет із грошово-кредитної політики Центрального банку Турецької Республіки за підсумками засідання 17 квітня підвищив ключову процентну ставку до 46%.
- Після арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу 19 березня, який є основним опонентом президента Реджепа Тайіпа Ердогана на виборах, турецький регулятор витратив близько $50 млрд із резервів у спробі стабілізувати курс національної валюти.
- У день арешту ліра різко ослабла, втративши майже 12% і досягнувши історичного мінімуму — 41,1 ліри за долар.
Джерело: Мінфін
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