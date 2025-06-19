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19 червня 2025, 16:23

ЦБ Туреччини зберіг ставку на рівні 46%

Комітет із грошово-кредитної політики Центрального банку Турецької Республіки за підсумками засідання 19 червня ухвалив рішення зберегти ключову процентну ставку на рівні 46%. Ставка овернайт-кредитування також залишилася незмінною — 49%.

Комітет із грошово-кредитної політики Центрального банку Турецької Республіки за підсумками засідання 19 червня ухвалив рішення зберегти ключову процентну ставку на рівні 46%.
Фото: depositphotos

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Деталі

У прес-релізі Ц Б Туреччини зазначається, що за травень інфляція знизилася.

Однак рівень інфляційних очікувань та цінової поведінки продовжують становити ризики для процесу дезінфляції.

При цьому при виникненні непередбачених подій на кредитних або депозитних ринках для їхньої підтримки будуть вводитися додаткові макропруденційні заходи.

Читайте також: ЦБ Туреччини підвищив ставку до 46%

У прес-релізі зазначається, що з огляду на відкладений ефект посилення грошово-кредитної політики Ц Б Туреччини прийматиме відповідні рішення для створення грошово-кредитних та фінансових умов, за яких буде можливим досягнення таргету щодо інфляції в 5%.

Нагадаємо

  • Комітет із грошово-кредитної політики Центрального банку Турецької Республіки за підсумками засідання 17 квітня підвищив ключову процентну ставку до 46%.
  • Після арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу 19 березня, який є основним опонентом президента Реджепа Тайіпа Ердогана на виборах, турецький регулятор витратив близько $50 млрд із резервів у спробі стабілізувати курс національної валюти.
  • У день арешту ліра різко ослабла, втративши майже 12% і досягнувши історичного мінімуму — 41,1 ліри за долар.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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