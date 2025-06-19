ЦБ Туреччини зберіг ставку на рівні 46%

Комітет із грошово-кредитної політики Центрального банку Турецької Республіки за підсумками засідання 19 червня ухвалив рішення зберегти ключову процентну ставку на рівні 46%. Ставка овернайт-кредитування також залишилася незмінною — 49%.

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У прес-релізі Ц Б Туреччини зазначається, що за травень інфляція знизилася.

Однак рівень інфляційних очікувань та цінової поведінки продовжують становити ризики для процесу дезінфляції.

При цьому при виникненні непередбачених подій на кредитних або депозитних ринках для їхньої підтримки будуть вводитися додаткові макропруденційні заходи.

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У прес-релізі зазначається, що з огляду на відкладений ефект посилення грошово-кредитної політики Ц Б Туреччини прийматиме відповідні рішення для створення грошово-кредитних та фінансових умов, за яких буде можливим досягнення таргету щодо інфляції в 5%.

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