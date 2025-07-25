Зростання ВВП України сповільнилося до 1,3% — ІЕД

В червні реальний ВВП зріс на 1,2% до попереднього року, в цілому за перше півріччя — на 1,3%. Про це йдеться в Місячному економічному моніторингу України від ІЕД.

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Що відбувається з економікою

Також, за оновленими даними ІЕД, в травні відбулось зростання економіки на 2,1%, у квітні — на 1,6%. Загалом же ІЕД буде переглядати свою оцінку зростання реального ВВП на 2025 рік вниз.

Швидше за все темпи зростання економіки у 2025-му будуть ближчими до 2%, а не 3%, як експерти ІЕД очікували раніше.

Падіння економіки

В червні у ключових секторах економіки переважно спостерігалось падіння.

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Сільське господарство стало одним з головних чинників уповільнення економіки. У першому кварталі ВДВ скоротилась на 4,3% (через тваринництво), а в червні падіння прискорилося до 19% через пізніший початок збору озимих культур.

Добувна промисловість залишається у глибокому падінні через втрату вугільних шахт на сході та удари по газовидобувних об'єктах. У першому кварталі падіння склало 15,1%, у червні скорочення становило 14%.

Будівництво також показало значне падіння у першому кварталі (-10,2%) через скорочення урядових витрат на фортифікації та менші обсяги житлового будівництва. У другому кварталі темпи падіння, за оцінками ІЕД, сповільнились.

Транспорт продовжує скорочуватися: падіння на 10,5% у першому кварталі. Основними причинами є зупинка транзиту російського газу до ЄС та зменшення залізничних перевезень зерна через вичерпання запасів попередніх років. Схожі темпи збереглися і в другому кварталі.

Переробна промисловість демонструвала стійкість. Після незначного падіння на 1,5% у першому кварталі через обстріли, логістичні проблеми та брак робочої сили, у червні сектор показав зростання на 2,2%.

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Електроенергетика в червні відновлювалась після минулорічних ударів. Якщо у першому кварталі падіння становило 6,1%, то у червні виробництво електроенергії пришвидшилось до 11%, щоправда, з низької статистичної бази минулого року.

Торгівля залишається точкою росту. У першому кварталі реальна ВДВ зросла на 3,3%, переважно завдяки роздрібній торгівлі на тлі стабільних доходів населення. Схожі темпи збереглися і в другому кварталі.