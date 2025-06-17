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17 червня 2025, 14:55

Повільніше, ніж очікувалося: реальний ВВП України зросте на 3,1%

Згідно з поточним прогнозом Нацбанку в 2025 році реальний ВВП зросте на 3,1% - це дещо повільніше, ніж очікувалося на початку року. Стримує економіку передусім невизначеність і тривала війна. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, який НБУ опублікував 17 червня.

Згідно з поточним прогнозом Нацбанку в 2025 році реальний ВВП зросте на 3,1% - це дещо повільніше, ніж очікувалося на початку року.
Фото: depositphotos

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Що впливатиме на ВВП

Як зазначає регулятор у звіті, зберігається значний дефіцит кваліфікованої робочої сили.

Окрім того, дедалі більше дається взнаки обмеженість виробничих потужностей, зокрема через руйнування, тоді як капітальні інвестиції на розширення виробництва бізнеси здійснюють обережно.

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«До того ж на економічну активність негативно вплинули руйнування об'єктів газової інфраструктури внаслідок російських обстрілів, що призвело до значного скорочення обсягів видобування газу та збільшення його імпорту», — йдеться у звіті.

Нові ризики для українського експорту — завершення дії торгових преференцій ЄС та наслідки світових торговельних протистоянь.

Рушієм зростання економіки залишається споживчий попит, підтримуваний збільшенням реальних зарплат. Інший чинник — збереження високих бюджетних видатків на оборону, значна частина яких спрямовується на закупівлю продукції вітчизняних підприємств.

Інвестиційні настрої стримані, проте протягом року приватний сектор надалі інвестував у відбудову й енергозабезпечення. Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) свідчить про позитивні прогнози обсягів реалізації, інвестицій та фінансового стану підприємств у цілому.

Ліпші настрої бізнесу підживлюють попит на кредити, у тому числі на реалізацію необхідних інвестицій.

З огляду на продовження активних бойових дій Україна залишається критично залежною від міжнародної допомоги. Потенційне зменшення її обсягів з 2026 року потребуватиме суттєвої фіскальної консолідації, що призведе до зниження внеску державного споживання у ВВП.

Щоб підтримувати зростання економіки, цей внесок має бути компенсований збільшенням приватного споживчого та інвестиційного попиту.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Європейська комісія погіршила прогноз зростання ВВП України в 2025 році до 2,0% з очікуваних у листопаді 2,8%, а у 2026 році — відповідно до 4,7% з 5,9%,

МВФ в кінці лютого погіршив прогноз росту економіки України у 2025 році на 0,5 відсоткових пункта — до 2−3%, а Світовий банк трохи згодом — з 6,5% до 2%.

НБУ у квітні знизив очікування зростання економіки України у поточному році до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у наступному — з 4,0% до 3,7%.

У травні ЄБРР також погіршив прогноз ВВП для України, вже вдруге за цей рік. Тепер від складає 3,5%, а на наступний рік — 5%

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
17 червня 2025, 15:53
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Ціни на товари виросли на 20%, а ввп зросте на 3,1% - значить виробництво шалено падає, росте тільки номінальна цифра для віруючих в кастрюлю))
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