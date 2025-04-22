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22 квітня 2025, 8:59

У першому кварталі зростання реального ВВП становило 1,1% — ІЕД

В першому кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 1,1% до відповідного періоду попереднього року. Про це йдеться у новому випуску Місячного економічного моніторингу України Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

В першому кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 1,1% до відповідного періоду попереднього року.
Фото: depositphotos

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Як змінився ВВП

В березні завдяки кращому доступу до електроенергії та поступовому відновленню попиту економічна ситуація дещо покращилася — зростання реального ВВП становило 1,3%. Натомість на початку року показники були нижчими: у січні — 1,2%, а у лютому — 0,7%.

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Галузі, які останні місяці демонстрували зростання валової доданої вартості:

  • Промисловість. Зростання на 2,5% у березні після 1,8% у лютому, викликане помірним зростанням внутрішнього попиту й експорту, попри російські атаки на Дніпро, Кривий Ріг та Харків.
  • Торгівля. Зростання на 1,2% у березні після помірних 0,7% у лютому. Частка прямих продажів зростає, що зменшує обсяги оптової торгівлі.

Галузі, що переживали скорочення:

  • Сільське господарство. Скорочення у березні приблизно на 3%, як і в лютому, відбулося через зниження виробництва продукції тваринництва та просування російських військ.
  • Добувна промисловість. Падіння більш ніж на 3% через тимчасову окупацію вугільних шахт у Донецькій області та атаки на газовидобування.
  • Енергетика. Зменшення майже на 5% через російські удари по енергетичній інфраструктурі.
  • Транспорт. Падіння на 6% у березні, що близько до показника за лютий, через сповільнення залізничних вантажних перевезень після кібератак та припинення з початку року транзиту газу.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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