Microsoft послаблює ШІ-підрозділ Google, переманивши ключових розробників Gemini

Корпорація Microsoft завдала чергового удару у «війні за таланти», найнявши понад 20 провідних співробітників з конкурентного підрозділу Google DeepMind. Серед них — колишній голова інженерного напрямку чат-бота Gemini Амар Субраманья, який тепер обійме посаду віцепрезидента з питань ШІ в Microsoft. Про це пише видання Financial Times.

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Кадрова війна між техногігантами

Перехід Субраманьї, який заявив, що його нова команда має «амбіції без егоцентризму», є частиною ширшої тенденції. За останні пів року Microsoft переманила щонайменше 24 спеціалістів з DeepMind. До компанії також приєдналися інженерна керівниця Сонал Гупта, програміст Адам Садовський та менеджер Тім Франк.

Кадрова конкуренція між двома техногігантами особливо загострилася після того, як співзасновник DeepMind Мустафа Сулейман очолив відділ споживчої ШІ-стратегії в Microsoft. Раніше він вже забрав із собою кількох ключових фахівців, а Microsoft фактично поглинула більшість команди його попереднього стартапу Inflection, заплативши $650 млн за ліцензію на технології.

Наслідки для Google

Цей відтік кадрів створює серйозні проблеми для Google DeepMind, яка намагається зберегти конкурентоспроможність у гонці штучного інтелекту. Згідно з внутрішніми документами Google, на які посилається видання, їхній флагманський продукт Gemini поступається за популярністю конкуренту: 400 млн щомісячних користувачів проти 600 млн у ChatGPT.

У Google, коментуючи ситуацію, заявили, що відтік кадрів у DeepMind є нижчим за середньогалузевий, і що компанія, своєю чергою, також активно наймає фахівців з інших лабораторій, включно з Microsoft.

«Війна за таланти»

Причина цієї «війни» — гострий дефіцит кадрів. У світі є тисячі людей, які можуть використовувати ШІ, але кількість фахівців, здатних створювати, навчати та фундаментально вдосконалювати великі мовні моделі, вимірюється сотнями. Один провідний дослідник або невелика команда здатні створити технологічний прорив, який може принести компанії сотні мільярдів доларів. Тому компанії-гіганти готові платити астрономічні зарплати та компенсаційні пакети, розглядаючи таких людей не просто як співробітників, а як стратегічні активи, що визначають переможця в гонці за технологічне домінування.

Переманювання не просто інженерів, а керівника інженерного напрямку Gemini — флагманського продукту Google — є особливо болючим ударом. Це ставить під сумнів здатність Google утримувати ключові таланти та може негативно вплинути на моральний дух всередині команди DeepMind.

Microsoft, своєю чергою, під керівництвом Мустафи Сулеймана формує справжню «суперкоманду», збираючи найкращих фахівців з усіх провідних лабораторій (Google, Inflection, OpenAI).

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