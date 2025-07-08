Meta продовжує переманювати ШІ-розробників: в компанію перейшов провідний спеціаліст Apple

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 липня 2025, 19:26

Meta продовжує переманювати ШІ-розробників: в компанію перейшов провідний спеціаліст Apple

Компанія Meta завдала потужного удару по ШІ-амбіціях свого конкурента Apple, переманивши Руомінга Панга — керівника ключової команди Apple Foundation Models, що відповідає за розробку великих мовних моделей. Ця подія відбувається на тлі чуток про масове звільнення інших провідних спеціалістів з ШІ в Apple. Про це у вівторок, 8 липня, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Компанія Meta завдала потужного удару по ШІ-амбіціях свого конкурента Apple, переманивши Руомінга Панга — керівника ключової команди Apple Foundation Models, що відповідає за розробку великих мовних моделей.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі переходу та роль в Apple

Руомінг Панг приєднався до Apple у 2021 році, перейшовши з Alphabet (материнська компанія Google). Він очолював команду з понад 100 осіб, яка займалася навчанням великих мовних моделей (LLM) та розробкою функцій для нової системи Apple Intelligence.

За даними джерел, Meta запропонувала Пангу компенсаційний пакет, що оцінюється в «десятки мільйонів доларів на рік». У коментарі Bloomberg представники Meta підтвердили його перехід, проте відмовилися розкривати деталі.

Хвиля звільнень в Apple

Як зазначає видання, звільнення Панга може стати серйозним ударом по потенціалу Apple у сфері ШІ. Ситуація ускладнюється тим, що це не поодинокий випадок. Наприкінці червня 2025 року свою посаду в Apple залишив заступник Панга Том Гюнтер.

Ба більше, за даними преси, компанію могла покинути вся команда MLX — ключова група, що відповідає за розробку однойменного фреймворку машинного навчання, створеного спеціально для чипів Apple Silicon.

Агресивна стратегія Meta

Ці кадрові переходи відбуваються на тлі агресивної стратегії Meta з посилення свого ШІ-напрямку. На початку липня компанія оголосила про створення нової лабораторії Meta Superintelligence Labs (MSL), яка об'єднає розробку всіх ШІ-продуктів.

Підрозділ очолить засновник Scale AI Олександр Ванг. До команди також увійшли інші відомі фахівці, переманені з OpenAI, Google та Anthropic.

До теми: Meta вкладає $14,3 млрд у Scale AI та переманює його засновника

Чому це важливо

Ця новина є підтвердженням повномасштабної «війни за таланти» між технологічними гігантами, де Meta діє вкрай агресивно, намагаючись наздогнати конкурентів. Переманювання не просто окремих фахівців, а цілих команд та їхніх керівників є стратегічним ударом, що одночасно послаблює суперника і посилює власні позиції.

Для Apple це справжня криза. Втрата керівника напрямку базових ШІ-моделей, його заступника та, можливо, ключової команди розробників фреймворку MLX саме в той момент, коли компанія намагається запустити свою головну ШІ-ініціативу за багато років, є руйнівним ударом. Це ставить під сумнів здатність Apple вчасно та якісно реалізувати все обіцяне в Apple Intelligence.

Ця ситуація також викриває потенційну слабкість корпоративної культури або системи компенсацій в Apple порівняно з Meta, яка, видно, готова платити будь-яку ціну за найкращих фахівців. Хоча Apple має потужну екосистему та лояльних користувачів, у перегонах штучного інтелекту головним ресурсом є саме «мізки». І їхня втрата може значно уповільнити здатність Apple конкурувати з Meta, Google та OpenAI у довгостроковій перспективі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами