Meta продовжує переманювати ШІ-розробників: в компанію перейшов провідний спеціаліст Apple

Компанія Meta завдала потужного удару по ШІ-амбіціях свого конкурента Apple, переманивши Руомінга Панга — керівника ключової команди Apple Foundation Models, що відповідає за розробку великих мовних моделей. Ця подія відбувається на тлі чуток про масове звільнення інших провідних спеціалістів з ШІ в Apple. Про це у вівторок, 8 липня, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела.

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Деталі переходу та роль в Apple

Руомінг Панг приєднався до Apple у 2021 році, перейшовши з Alphabet (материнська компанія Google). Він очолював команду з понад 100 осіб, яка займалася навчанням великих мовних моделей (LLM) та розробкою функцій для нової системи Apple Intelligence.

За даними джерел, Meta запропонувала Пангу компенсаційний пакет, що оцінюється в «десятки мільйонів доларів на рік». У коментарі Bloomberg представники Meta підтвердили його перехід, проте відмовилися розкривати деталі.

Хвиля звільнень в Apple

Як зазначає видання, звільнення Панга може стати серйозним ударом по потенціалу Apple у сфері ШІ. Ситуація ускладнюється тим, що це не поодинокий випадок. Наприкінці червня 2025 року свою посаду в Apple залишив заступник Панга Том Гюнтер.

Ба більше, за даними преси, компанію могла покинути вся команда MLX — ключова група, що відповідає за розробку однойменного фреймворку машинного навчання, створеного спеціально для чипів Apple Silicon.

Агресивна стратегія Meta

Ці кадрові переходи відбуваються на тлі агресивної стратегії Meta з посилення свого ШІ-напрямку. На початку липня компанія оголосила про створення нової лабораторії Meta Superintelligence Labs (MSL), яка об'єднає розробку всіх ШІ-продуктів.

Підрозділ очолить засновник Scale AI Олександр Ванг. До команди також увійшли інші відомі фахівці, переманені з OpenAI, Google та Anthropic.

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Чому це важливо

Ця новина є підтвердженням повномасштабної «війни за таланти» між технологічними гігантами, де Meta діє вкрай агресивно, намагаючись наздогнати конкурентів. Переманювання не просто окремих фахівців, а цілих команд та їхніх керівників є стратегічним ударом, що одночасно послаблює суперника і посилює власні позиції.

Для Apple це справжня криза. Втрата керівника напрямку базових ШІ-моделей, його заступника та, можливо, ключової команди розробників фреймворку MLX саме в той момент, коли компанія намагається запустити свою головну ШІ-ініціативу за багато років, є руйнівним ударом. Це ставить під сумнів здатність Apple вчасно та якісно реалізувати все обіцяне в Apple Intelligence.

Ця ситуація також викриває потенційну слабкість корпоративної культури або системи компенсацій в Apple порівняно з Meta, яка, видно, готова платити будь-яку ціну за найкращих фахівців. Хоча Apple має потужну екосистему та лояльних користувачів, у перегонах штучного інтелекту головним ресурсом є саме «мізки». І їхня втрата може значно уповільнити здатність Apple конкурувати з Meta, Google та OpenAI у довгостроковій перспективі.