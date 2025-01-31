Влада Києва докапіталізує Київміськбуд на 2,6 мільярда

Компанія Київміськбуд офіційно розпочала процес підготовки до докапіталізації, і є очікування на фінансову допомогу уряду та участь у докапіталізації від міноритаріїв. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, голова комісії щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних із діяльністю «Київміськбуду» Владислав Андронов на зустрічі з інвесторами, передає Інтерфакс-Україна.

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Андронов нагадав, що на 14 лютого заплановані збори акціонерів компанії, на яких хочуть розглянути питання приведення статуту компанії та внутрішніх регламентних документів у відповідність до чинного законодавства, а також створення необхідних умов для додаткової емісії акцій.

За його словами, після внесення змін у статут та положення про наглядову раду вже на наступних зборах може бути вирішене питання самої додаткової емісії.

«У бюджеті міста є текстова норма, що в разі прийняття рішення зборами акціонерів Київміськбуду про докапіталізацію, такі кошти, близько 2,6 млрд грн, передбачено виділити. Щодо міноритарних акціонерів (їм належить 20% КМБ), місто зацікавлене у їх участі у докапіталізації», — розповів Андронов.

Відтак, основна надія інвесторів на запуск проєктів Київміськбуду — на ресурси міського бюджету.

Андронов додав, що після проходження всіх процедур Київська міська рада планує виділити компанії кошти, передбачені в бюджеті, упродовж 2025 року.

Етапність відновлення проєктів та строки їх завершення будуть вирішуватися безпосередньо в Київміськбуді, з урахуванням фінансових можливостей та будівельної готовності проєктів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у лютому 2024 року наглядова рада Київміськбуду призначила на посаду голови правління — президента компанії Василя Олійника.