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31 січня 2025, 9:46

Влада Києва докапіталізує Київміськбуд на 2,6 мільярда

Компанія Київміськбуд офіційно розпочала процес підготовки до докапіталізації, і є очікування на фінансову допомогу уряду та участь у докапіталізації від міноритаріїв. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, голова комісії щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних із діяльністю «Київміськбуду» Владислав Андронов на зустрічі з інвесторами, передає Інтерфакс-Україна.

Компанія Київміськбуд офіційно розпочала процес підготовки до докапіталізації, і є очікування на фінансову допомогу уряду та участь у докапіталізації від міноритаріїв.
Фото: Київміськбуд

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Андронов нагадав, що на 14 лютого заплановані збори акціонерів компанії, на яких хочуть розглянути питання приведення статуту компанії та внутрішніх регламентних документів у відповідність до чинного законодавства, а також створення необхідних умов для додаткової емісії акцій.

За його словами, після внесення змін у статут та положення про наглядову раду вже на наступних зборах може бути вирішене питання самої додаткової емісії.

«У бюджеті міста є текстова норма, що в разі прийняття рішення зборами акціонерів Київміськбуду про докапіталізацію, такі кошти, близько 2,6 млрд грн, передбачено виділити. Щодо міноритарних акціонерів (їм належить 20% КМБ), місто зацікавлене у їх участі у докапіталізації», — розповів Андронов.

Відтак, основна надія інвесторів на запуск проєктів Київміськбуду — на ресурси міського бюджету.

Андронов додав, що після проходження всіх процедур Київська міська рада планує виділити компанії кошти, передбачені в бюджеті, упродовж 2025 року.

Етапність відновлення проєктів та строки їх завершення будуть вирішуватися безпосередньо в Київміськбуді, з урахуванням фінансових можливостей та будівельної готовності проєктів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у лютому 2024 року наглядова рада Київміськбуду призначила на посаду голови правління — президента компанії Василя Олійника.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+45
Moonlighter
Moonlighter
31 січня 2025, 11:12
#
Ну что, официально за бюджетные деньги Кушнир купил себе виллу в Нице за 900 млн грн, а учитывая другую элитную недвижимость, то цифра перевалила за 1 миллиард. В нормальной стране его бы посадили, наложили арест на всё имущество, вернули деньги с продажи на аукционе и за эти средства достроили. Но когда ты друг мэра Киева, то можешь просто подождать годик, а активисты и журналисты-расследователи всё быстро забудут.
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Markell
Markell
31 січня 2025, 12:03
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Влада Києва докапіталізує Київміськбуд на 2,6 мільярда, А какие истории успеха знаете Вы?)
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Abramon
Abramon
31 січня 2025, 12:21
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Викинуті на вітер гроші. Бізнес не пішов. Такими темпами інвєстори несли гроші, що навіть не потрібно було котловани рити. Достатньо на карті Києва хрестик інвєстору показати.
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