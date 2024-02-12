«Київміськбуд» отримав нового керівника

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Що відомо про нового очільника

Згідно із повідомленням на сайті компанії, Олійник працює у будівельний галузі 43 роки.

З 2011 року він очолював компанію «Столичні будтехнології», а з 2018 року — великого генпідряднка «Спецбуд-моноліт». Із 24 січня 2024 року призначений на посаду віцепрезидента «Київміськбуду» та став членом правління компанії.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що грудні 2023 року колишній президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір, який був відсторонений від виконання обов’язків з липня минулого року, вирішив звільнитися.