Наглядова рада ПрАТ «ХК «Київміськбуд» призначила на посаду голови правління — президента компанії Василя Олійника.
12 лютого 2024, 8:52
«Київміськбуд» отримав нового керівника
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Що відомо про нового очільника
Згідно із повідомленням на сайті компанії, Олійник працює у будівельний галузі 43 роки.
З 2011 року він очолював компанію «Столичні будтехнології», а з 2018 року — великого генпідряднка «Спецбуд-моноліт». Із 24 січня 2024 року призначений на посаду віцепрезидента «Київміськбуду» та став членом правління компанії.
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Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що грудні 2023 року колишній президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір, який був відсторонений від виконання обов’язків з липня минулого року, вирішив звільнитися.
Джерело: Мінфін
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