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20 липня 2025, 15:05

Subaru представила електокросовер Uncharted (фото)

Subaru готується вивести на ринок США абсолютно нову модельну лінійку — електричний кросовер Uncharted. По суті, це власна інтерпретація електричного Toyota C-HR від Subaru, але в більш «позашляховому» стилі, ніж нинішній Solterra. Про це повідомляє Carscoops.

Subaru готується вивести на ринок США абсолютно нову модельну лінійку — електричний кросовер Uncharted.
Фото: Subaru

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Uncharted побудований на платформі Toyota e-TNGA і оснащений літій-іонною батареєю на 74,7 кВт-год у всіх версіях. Для американського ринку Subaru підтвердила три модифікації: Premium FWD, Sport та GT.

Передній привід та динамічні AWD-версії

Базова модель Premium FWD стане першим передньопривідним автомобілем Subaru за багато років. Вона матиме 221 к.с. і, за даними Subaru, зможе проїхати понад 492 км на одному заряді. Але модель буде доступна в обмеженій кількості.

Натомість моделі Sport та GT оснащені фірмовою симетричною системою повного приводу Subaru із режимом X-Mode. Ці повнопривідні версії мають потужність 338 к.с. та орієнтовний запас ходу до 467 км.

Вони можуть розганятися до 96 км/год (60 миль/год) за вражаючі 5 секунд, що робить їх швидшими, ніж попередній WRX STI та поточний WRX TR, яким потрібно 5,6 секунди, щоб досягти тієї ж позначки.

Subaru обіцяє хорошу керованість на гравії, снігу та бруді, тому це авто створене не лише для міста.

Дизайн кросовера трохи більше підходить для бездоріжжя, ніж у Toyota C-HR, з міцнішими переднім і заднім бамперами, а також новими фарами та задніми ліхтарями. Покупці зможуть замовити Uncharted з 18- або 20-дюймовими колесами та низькопрофільними рейлінгами на даху.

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Зарядка і технології

  • Всі моделі мають зарядний порт NACS (той самий, що у Tesla)
  • Швидка зарядка: 150 кВт постійним струмом, 10−80% за 30 хвилин
  • Побутова зарядка: 11 кВт
  • Підготовка акумулятора до зарядки (попереднє підігрівання)

Салон

Усередині — той самий інтер'єр, що й у Toyota C-HR:

  • Великий 14-дюймовий дисплей мультимедіа
  • Цифрова панель приладів

У комплектації Sport є:

  • підігрів керма
  • вологостійка обшивка
  • 360-градусна камера

GT додає:

  • панорамний дах
  • вентиляція передніх сидінь
  • розумне дзеркало заднього виду
  • аудіосистема Harman Kardon

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Ціни

Subaru Uncharted 2026 надійде в продаж у США на початку 2026 року. Офіційно ціни ще не назвали, але очікується, що базова версія з переднім приводом стартуватиме з $30 000−35 000.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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