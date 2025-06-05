​​В Україні попит на нові електромобілі зріс на 93%

У минулому місяці в Україні було реалізовано 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє « Мінфін » з посиланням на Укравтопром.

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Відносно травня минулого року попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 р. на 35%.

Основну кількість зареєстрованих нових BEV у минулому місяці становили легкові авто — 1238 од (на 91% більше, ніж в травні 2024 р.).

На ринку нових комерційних електромобілів було реалізовано 19 авто, що майже вчетверо більше, ніж торік.

Топ-10 нових електромобілів місяця

VW ID.UNYX — 254 од.;

BYD Song Plus EV — 210 од.;

Honda eNS1 — 188 од.;

BYD Sea Lion 07 — 61 од.;

Zeekr 7X — 55 од.;

Zeekr 001 — 52 од.;

Audi Q4 e-tron — 52 од.;

Honda M-NV — 44 од.;

VW iD.4 — 34 од.;

BYD Yuan Plus — 28 од.

Усього з початку року українці придбали понад 4,2 тис. нових електромобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.