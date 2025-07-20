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20 липня 2025, 11:12

Податки на електромобілі повертаються: Гетманцев попередив про скасування пільг з 2026 року

Українців, які планують придбати електромобіль, попередили про повернення податків на їхній імпорт. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не підтримуватиме законопроєкти, що передбачають продовження дії пільг на ввезення електрокарів. Про це повідомив голова Комітету Данило Гетманцев.

Українців, які планують придбати електромобіль, попередили про повернення податків на їхній імпорт.
Фото: pixabay.com

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«Багато хто питає про пільговий ввіз електрокарів. Нагадую, що пільга на ПДВ діє до кінця цього року і продовжуватись не буде. Тому, якщо є час, можливості та натхнення — придбавайте до кінця року», — написав Гетманцев.

Чому пільги не продовжать

Він також розкритикував ініціативи щодо продовження дії пільг, наголосивши на необхідності наповнення бюджету під час війни.

«Ні, пільга продовжена не буде. Без варіантів. Припиніть надсилати гонців і лобіювати це шкідливе рішення. Майте порядність в країні, що кожну копійку збирає на армію, не піднімати питання про звільнення від ПДВ окремої категорії дорогих товарів», — додав Гетманцев.

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Нагадаємо

В Україні до кінця 2025 року діють пільгові ставки на імпорт електромобілів. Зокрема, на відміну від авто з двигуном внутрішнього згорання, електрокари звільнені від сплати мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%). Необхідно сплатити лише акцизний збір у розмірі 1 євро за кВт ємності акумулятора.

Ці пільги були запроваджені у 2017 році спочатку на один рік, потім їх дію продовжили до кінця 2022 року, а у 2021 році — ще на три роки, до кінця 2025 року.

Читайте також: Ввезення електрокарів хочуть звільнити від ПДВ до закінчення війни: чи варто їх купувати зараз

На початку червня 2025 року в Раді зареєстровано законопроєкт № 13351, яким пропонується продовжити пільговий період ввезення електрокарів. У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що, у разі скасування пільг із 1 січня 2026 року, імпорт електромобілів може суттєво скоротитися, що сповільнить перехід автопарку на нові екологічні стандарти, а це суперечить державній політиці у цьому напрямі.

Щоб уникнути такого повороту, автори законопроєкту пропонують продовжити пільги на ще один рік — до 1 січня 2027 року.

Аналогічні мотиви спонукали авторів законопроекту 13351−1 запропонувати подовження пільгового ввезення електромобілів до закінчення воєнного стану.

Але ці проєкти проходять через Комітет ВР із питань фінансів, податкової та митної політики. При цьому раніше його голова Данило Гетманцев заявляв, що пільги на ввезення електромобілів не продовжуватимуться.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
zephyr
zephyr
20 липня 2025, 11:22
#
«Припиніть надсилати гонців і лобіювати це шкідливе рішення" — какой же он дегенерат
+
0
qbik
qbik
20 липня 2025, 12:47
#
Сама ідея цих пільг була позбавлена будь якої логіки. На початку вторгнення в нас чверть електрогенерації забезпечувалася спаленням вугіллям, яке дає набагато більше викидів, ніж нафта. Тому треба спочатку мати екологічну електрогенерацію, а вже потім давити ДВЗ податками
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