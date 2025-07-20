Україна прагне досягти 50% власної зброї на фронті: виробництво зросло у 35 разів

Україна прагне, щоб кожна друга одиниця зброї на фронті була вітчизняного виробництва. Оборонна промисловість вже наростила обсяги виробництва у 35 разів. Про це йшлося на зустрічі з Германом Сметаніним та командою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

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Шмигаль зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення виробництво зброї в Україні значно масштабувалося — у 35 разів, і країна має потенціал для подальшого збільшення цих показників.

Наразі частка української зброї на фронті становить 40%. Президент України поставив завдання досягти показника 50%. Йдеться про виробництво дронів, бронетехніки, боєприпасів — усього, що необхідно українським воїнам.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна залучить майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї.