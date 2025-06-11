Україна залучить майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду. Про це повідомив у середу, 11 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише « Мінфін ».

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За його словами, за ці кошти планується придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога.

Цього місяця Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Мова йде про 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників уже цього року.

Вдячні нашим британським партнерам за надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир.