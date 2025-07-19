Національний банк протягом тижня, з 14 червня по 18 липня, на міжбанківському валютному ринку купив $0,13 млн і продав $906,60 млн. Чистий продаж валюти становив $906,47 млн проти $678,50 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
19 липня 2025, 10:01
Рекордний продаж валюти з лютого: НБУ продав понад $900 мільйонів за тиждень
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Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $227,97 млн.
Зазначимо, що це найбільший продаж валюти на міжбанку з середини лютого 2025 року, коли регулятор продав $1 191,30 млн — рекорд з початку року.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $37,21 млн;
- продав $19 323,68 млн;
- чистий продаж валюти — $19 286,47 млн.
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Джерело: Мінфін
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