Рекордний продаж валюти з лютого: НБУ продав понад $900 мільйонів за тиждень

Національний банк протягом тижня, з 14 червня по 18 липня, на міжбанківському валютному ринку купив $0,13 млн і продав $906,60 млн. Чистий продаж валюти становив $906,47 млн проти $678,50 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.

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Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $227,97 млн.

Зазначимо, що це найбільший продаж валюти на міжбанку з середини лютого 2025 року, коли регулятор продав $1 191,30 млн — рекорд з початку року.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $37,21 млн;

продав $19 323,68 млн;

чистий продаж валюти — $19 286,47 млн.

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