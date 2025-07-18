Словаччина знімає вето з 18-го пакету санкцій проти росії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що дасть вказівку представникам Словаччини в Європейському Союзі підтримати 18-й пакет санкцій проти росії у п'ятницю, 18 липня. Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, повідомляє агентство TASR.

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За словами Фіцо, подальше блокування санкційного пакета було б контрпродуктивним, оскільки всі можливості переговорів з Європейською комісією наразі вичерпані, а збереження поточної позиції загрожувало б інтересам Словаччини.

Прем'єр зазначив, що словацькі представники ветували 18-й санкційний пакет проти рф шість разів. За його словами, Словаччина має письмові зобов'язання Європейської комісії (ЄК), підписані її головою Урсулою фон дер Ляєн та колегією комісарів.

«Підтверджені гарантії з боку ЄС стосуються ціни на газ та його можливого дефіциту, транспортних зборів, а також можливості оголосити кризову ситуацію за надзвичайно високих цін та нестачі газу, що призвело б до кризових рішень аж до скасування заборони на імпорт російського газу», — пояснив Фіцо.

Словаччина також обговорювала з ЄК використання фондів ЄС для компенсації високих цін на природний газ, а також повну участь ЄК у можливому арбітражі з російським Газпромом за невиконання зобов'язань за поточною угодою про постачання газу, яка діє до 2034 року.

Однак Фіцо знову наголосив, що Словаччина ніколи не підтримає зупинку постачання російського газу до ЄС з 2028 року в рамках плану RePowerEU. За його словами, ця пропозиція зашкодить конкурентоспроможності ЄС, і насамперед Словаччині, яка голосуватиме проти, хоча й не може її ветувати.

«Друга фаза боротьби»

Попри те, що Словаччина вже не буде ветувати 18-й пакет санкцій, за словами Фіцо, одразу після п'ятничного голосування розпочнеться «друга фаза боротьби у питанні російського газу». Він пояснив, що Словаччина має затверджений план просування своїх національних інтересів, створено команду, відповідальну за досягнення запропонованих гарантій, а також суворі механізми контролю.

У разі, якщо ці кроки виявляться невдалими, Фіцо попередив, що ЄК також працює над 19-м пакетом санкцій, який вимагатиме згоди Словаччини.

Нагадаємо

18-й пакет санкцій проти росії був представлений Європейською комісією 10 червня. Його планувалося ухвалити ще кілька тижнів тому, але Словаччина постійно блокувала цей процес.

Пакет передбачає зниження цінового порогу на російську нафту. Також пропонується заборонити торгівлю з компаніями, що експлуатують газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2», а також заборонити співпрацю з банками, причетними до обходу санкцій.

За даними Reuters, ЄС погодився знизити ціну на російську нафту до $47 за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни.