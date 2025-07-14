Країни-члени ЄС наблизилися до остаточного узгодження 18-го пакету санкцій проти рф. Він, як очікується, включатиме суттєве зниження граничної ціни на російську нафту до $47 за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в ЄС.
ЄС погодився знизити ціну на російську нафту до $47 за барель — Reuters
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Зниження ціни
За словами джерел видання, всі ключові елементи нового пакету були попередньо узгоджені. Проте одна з країн-членів все ще має «технічні застереження» щодо запропонованої нової стелі цін на нафту.
Очікується, що повна згода буде досягнута в понеділок, 14 липня, що дозволить офіційно затвердити пакет вже у вівторок на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.
Ключовим елементом нового пакета санкцій стане так званий «динамічний механізм» визначення ціни на нафту. Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці. Це приблизно 47 доларів за барель. Перегляд ціни відбуватиметься раз на пів року.
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