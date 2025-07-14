ЄС погодився знизити ціну на російську нафту до $47 за барель — Reuters

Країни-члени ЄС наблизилися до остаточного узгодження 18-го пакету санкцій проти рф. Він, як очікується, включатиме суттєве зниження граничної ціни на російську нафту до $47 за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в ЄС.

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Зниження ціни

За словами джерел видання, всі ключові елементи нового пакету були попередньо узгоджені. Проте одна з країн-членів все ще має «технічні застереження» щодо запропонованої нової стелі цін на нафту.

Очікується, що повна згода буде досягнута в понеділок, 14 липня, що дозволить офіційно затвердити пакет вже у вівторок на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Ключовим елементом нового пакета санкцій стане так званий «динамічний механізм» визначення ціни на нафту. Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці. Це приблизно 47 доларів за барель. Перегляд ціни відбуватиметься раз на пів року.

Нагадаємо

Цінове обмеження країн «Великої сімки» (G7), спрямоване на обмеження можливостей росії фінансувати війну в Україні, було спочатку узгоджено у грудні 2022 року.

Європейський Союз та Велика Британія протягом останніх двох місяців наполягали на зниженні обмеження цін на нафту країн «Великої сімки» після того, як падіння цін на нафтові ф'ючерси зробило поточний рівень у 60 доларів за барель практично неактуальним.

Обмеження забороняє торгівлю російською сирою нафтою, що транспортується танкерами, якщо ціна, сплачена за неї, перевищувала 60 доларів за барель, а також забороняє судноплавним, страховим та перестраховим компаніям обробляти вантажі російської сирої нафти по всьому світу, якщо тільки вона не продається за ціною, нижчою за ліміт ціни.