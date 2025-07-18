У 2025 році зростання ВВП буде не менше 3% — Свириденко

За прогнозами у 2025 році зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) становитиме не менше 3%. Про це Юлія Свириденко заявила у Верховній Раді під час свого виступу перед призначенням на посаду прем'єр-міністра, свідчить стенограма засідання .

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«Нам дуже важливо провести ефективність реалізації всіх наших програм підтримки. І про згадану програму „єОселя“, вона є частиною проєкту і програм „Зроблено в Україні“, насправді, яка має один із найбільш мультиплікаційних ефектів», — зазначила Свириденко.

Вона додала, що найбільші мультиплікаційні ефекти має програма «5−7-9» і іпотечна програма.

«Сумарно, якщо ми беремо „Зроблено в Україні“, вона дає 0,65% до ВВП. Ми плануємо, що в цьому році і прогнозуємо, що зростання ВВП буде не менше 3%», — заявила прем'єр-міністр.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) зберіг прогноз для економічного зростання України у 2025 році на рівні 2−3% з невизначеними подальшими перспективами через продовження війни.

Кабінет Міністрів затвердив Бюджетну декларацію на 2026−2028 роки, в якій прогнозує прискорення зростання економіки України. Згідно з документом, очікується, що ВВП зросте на 4,5% у 2026 році, на 5% у 2027 році та на 5,7% у 2028-му.