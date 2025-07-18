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18 липня 2025, 8:33

У 2025 році зростання ВВП буде не менше 3% — Свириденко

За прогнозами у 2025 році зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) становитиме не менше 3%. Про це Юлія Свириденко заявила у Верховній Раді під час свого виступу перед призначенням на посаду прем'єр-міністра, свідчить стенограма засідання.

За прогнозами у 2025 році зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) становитиме не менше 3%.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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«Нам дуже важливо провести ефективність реалізації всіх наших програм підтримки. І про згадану програму „єОселя“, вона є частиною проєкту і програм „Зроблено в Україні“, насправді, яка має один із найбільш мультиплікаційних ефектів», — зазначила Свириденко.

Вона додала, що найбільші мультиплікаційні ефекти має програма «5−7-9» і іпотечна програма.

«Сумарно, якщо ми беремо „Зроблено в Україні“, вона дає 0,65% до ВВП. Ми плануємо, що в цьому році і прогнозуємо, що зростання ВВП буде не менше 3%», — заявила прем'єр-міністр.

Читайте також: Зростання ВВП України сповільнилося до 0,9% у першому кварталі — Держстат

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) зберіг прогноз для економічного зростання України у 2025 році на рівні 2−3% з невизначеними подальшими перспективами через продовження війни.

Кабінет Міністрів затвердив Бюджетну декларацію на 2026−2028 роки, в якій прогнозує прискорення зростання економіки України. Згідно з документом, очікується, що ВВП зросте на 4,5% у 2026 році, на 5% у 2027 році та на 5,7% у 2028-му.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+7
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
18 липня 2025, 9:19
#
Їй пінджак теж від шмигаля лишився?
+
+28
VS SV
VS SV
18 липня 2025, 9:42
#
Захищайте УКР виробників в великих мережах, і буде у вас ріст. 60% товарів, імпорт з поляндії і інших смітників. Для чого завозити те що може зробити Україна сама, продукти, текстиль (деякий), будматеріали і тд.
+
+35
Skeptik777
Skeptik777
18 липня 2025, 9:46
#
Польсьський твердий сир без консервантів вдвічі дешевший, ніж вітчизняний. Було б 10−15% різниці, ніхто б не помітив, а так вдвічі… то перебор.
І так багато в чому.
+
0
VS SV
VS SV
18 липня 2025, 11:11
#
Не о чем, могу тоже самое написать: Український твердий сир без консервантів вдвічі дешевший, ніж поляньский. Було б 10−15% різниці, ніхто б не помітив, а так вдвічі… то перебор.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
18 липня 2025, 11:22
#
Сыр сыру рознь. В Украину везут с польши самое *** . В Украине тоже сыр в основном с гавна. А хороший сыр стоит хороших денег и не может стоить дешево. И так во всем.
+
+43
eljaaff
eljaaff
18 липня 2025, 10:43
#
Укр на сегодня не может сделать ничего, бизнес или разрушен или задушен прохфЭсионалами из кабинета министров и офиса през — были хоть какие то надежды что сделают упор на собственные силы- но когда тебе льются бабки из-за бугра ну и что что кредитные так отдавать же не им лично, а державе- а там можно слезу пустить по-скулить, что-то скосят… у этих **** экономика на 10 месте в целом сейчас, а роль премьера это просто правильно и максимально прозрачно без **** воровства распределить полученные деньги и всё… это все бутафория уже, а не экономика ****, но сущность трансформировалась в цель самоуничтожение… или по простому говоря «если нет нас- то нет и вас»…
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
18 липня 2025, 10:50
#
Будується військово-кримінальний комунізм…
+
0
bosyak
bosyak
18 липня 2025, 11:10
#
Ні, не будується. Почитайте визначення.
+
0
VS SV
VS SV
18 липня 2025, 11:09
#
Есть много чего что укр может делать на уровне. И могла б делать лучше если б сети давали им развиваться, на сегодня весь импорт они оплачивают сразу в деньги. А все локальные поставщики сосут лапу под видом отсрочки платежа на 2 месяца или вообще оплата по факту реализации. Это бред полный
+
0
eljaaff
eljaaff
18 липня 2025, 11:44
#
Вы мне про сети не рассказывайте я вам сам расскажу -потому что в свою бытность именно и заключал эти договора с поставщиками- развивают свой импорт исключительно из-за дороговизны собственных поставщиков, их мутных схем, проблемах в проверках налоговых, а могут еще жахнуть из-за качества (так как все справки покупаются анализы подкладываются — под один хороший качественный образец едет тысячи левого качества и по цене ниже… да для сети есть побочка платить надо сразу, но выгоды больше… а местные хороши где нужны «схемы» откаты- где руководство под видом «поддержки национального выробныка» мутит нужные схематоз… вот такой он суровый укр бизнес в сетях да и не только… такой вариант не проканывает с буржуями…
+
0
bosyak
bosyak
18 липня 2025, 11:08
#
Напевно тому що не може? Або може, но дорожче.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
18 липня 2025, 9:56
#
А інфляція буде не менше 15 %…
+
0
Karin77
Karin77
18 липня 2025, 11:33
#
Поживемо- побачимо)))
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