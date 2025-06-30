Уряд прогнозує прискорення зростання ВВП до 5% у 2027 році

Кабінет Міністрів затвердив Бюджетну декларацію на 2026−2028 роки, в якій прогнозує прискорення зростання економіки України. Згідно з документом, очікується, що валовий внутрішній продукт (ВВП) зросте на 4,5% у 2026 році, на 5% у 2027 році та на 5,7% у 2028-му. Про це йдеться в тексті документа, затвердженого урядом та оприлюдненого на сайті Кабміну.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз економічного зростання та ризики

Прогнозується, що у поточному, 2025 році, зростання ВВП буде повільнішим і складе 2,7%. Головними ризиками для економіки залишаються безпековий фактор, зокрема продовження обстрілів об'єктів енергетичної та транспортної інфраструктури, а також подальша руйнація виробничих потужностей.

Водночас, на думку урядовців, негативні наслідки війни будуть пом'якшені завдяки підтримці міжнародних партнерів та адаптації українського бізнесу до нових реалій. У наступні роки зростання економіки має відбуватися за рахунок розвитку експорту, модернізації промисловості та поступового відновлення внутрішнього попиту.

Інфляція та безробіття

Згідно з прогнозом, інфляція поступово сповільнюватиметься: з 9,5% у 2026 році до 7,1% у 2027-му та 5,6% у 2028 році. Водночас у 2025 році цінова динаміка залишатиметься під впливом різноспрямованих факторів: з одного боку, інфляцію стримуватимуть мораторій на деякі тарифи та слабкий попит, з іншого — на ціни тиснутимуть високі витрати виробників та проблеми з логістикою.

Рівень безробіття прогнозується на досить високому рівні: 12,9% у 2026 році, 13,3% у 2027-му та 12,8% у 2028 році.

Зовнішня торгівля

У документі також наведено прогнози щодо зовнішньої торгівлі. Очікується, що обсяги експорту зростуть з $66,25 млрд у 2026 році до майже $86 млрд у 2028-му. Водночас імпорт також зростатиме — з майже $101 млрд у 2026 році до $118,9 млрд у 2028-му, що свідчить про збереження значного негативного торговельного сальдо.