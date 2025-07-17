Трамп заявив, що не планує звільняти Пауелла з ФРС

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, 16 липня, що не планує звільняти голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, але він не виключає такої можливості та поновив критику голови центрального банку за те, що він не знижує процентні ставки, пише Reuters.

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Звіт Bloomberg

Звіт Bloomberg, опублікований в середу, про те, що Трамп, ймовірно, незабаром звільнить Пауелла, спричинив падіння акцій та долара, а також зростання дохідності казначейських облігацій.

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Трамп, який майже щодня критикував Пауелла за те, що той «занадто пізно» знижував процентні ставки, заявив, що це повідомлення не відповідає дійсності.

Але Трамп підтвердив, що порушив цю ідею перед законодавцями-республіканцями у вівторок увечері, що стало черговим розділом в ескалації кампанії Трампа проти незалежного центрального банку та його керівника, який перебуває під загрозою.

«Я нічого не виключаю, але вважаю це дуже малоймовірним, хіба що йому доведеться піти через шахрайство», — сказав Трамп, маючи на увазі нещодавню критику Білого дому та законодавця-республіканця щодо перевищення бюджету на реконструкцію історичної штаб-квартири ФРС у Вашингтоні вартістю 2,5 мільярда доларів. Доказів шахрайства не було, і ФРС відкинула критику щодо її дій у цьому проєкті.

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Пауелл, якого Трамп висунув на посаду керівника ФРС під час його першого терміну наприкінці 2017 року, а потім висунув на другий термін президентом-демократом Джо Байденом чотири роки по тому, неодноразово заявляв, що має намір добути свій термін, який триває до 15 травня 2026 року.

Нещодавнє рішення Верховного суду закріпило давнє тлумачення закону, що голову ФРС не можна звільнити через розбіжності в політичних поглядах, а лише «з певної причини».