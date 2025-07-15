Скотт Бессент є фаворитом на посаду голови ФРС — опитування BofA

Міністр фінансів США Скотт Бессент є найбільш імовірним кандидатом на посаду наступного голови Федеральної резервної системи (ФРС), коли нинішній керівник Джером Пауелл піде з посади. Такої думки дотримується більшість професійних інвесторів, опитаних у рамках липневого глобального дослідження Bank of America (BofA) Fund Manager Survey, пише 15 липня Reuters.

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Очікування інвесторів

Згідно з результатами опитування, саме Скотт Бессент отримав найбільше згадок як потенційний наступник Пауелла. Інші можливі кандидати значно відстають у рейтингу очікувань, що свідчить про формування певного консенсусу серед учасників ринку.

Висока зацікавленість інвесторів у тому, хто очолить американський центробанк, відбувається на тлі поточних ризиків для грошово-кредитної політики США, пов'язаних із торговельними війнами, фіскальним дефіцитом та інфляцією.

Скотт Бессент

Скотт Бессент — чинний міністр фінансів США в адміністрації Дональда Трампа. До приходу в політику він був успішним менеджером гедж-фондів з багаторічним досвідом роботи на Волл-стріт, зокрема, був головним інвестиційним директором у Soros Fund Management. Він вважається фахівцем з валютних ринків та макроекономіки.

Чому його кандидатура є знаковою: