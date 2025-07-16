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16 липня 2025, 8:37

Радник Трампа Хассетт є головним претендентом на заміну голови ФРС Пауелла — Bloomberg

Економічний радник Білого дому Кевін Хассетт є «раннім фаворитом» на заміну Джерому Пауеллу на посаді голови Федеральної резервної системи наступного року, повідомив Bloomberg.

Економічний радник Білого дому Кевін Хассетт є «раннім фаворитом» на заміну Джерому Пауеллу на посаді голови Федеральної резервної системи наступного року, повідомив Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниХассетт, один із радників президента Дональда Трампа, який найдовше перебуває на цій посаді, розглядається на цю посаду разом із колишнім керуючим ФРС Кевіном Уоршем, йдеться у повідомленні Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із процесом.
Фото: Стефані Рейнольдс/Bloomberg

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хассетт, один із радників президента Дональда Трампа, який найдовше перебуває на цій посаді, розглядається на цю посаду разом із колишнім керуючим ФРС Кевіном Уоршем, йдеться у повідомленні Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із процесом.

Повідомляється, що вони змагаються у «конкурсі у стилі «Учня» за цю роль, який проводить Трамп у Білому домі.

Раніше у звіті Wall Street Journal також називали Хассетта головним претендентом на роль голови ФРС. Трамп у вівторок заявив, що міністр фінансів Скотт Бессент є сильним кандидатом на цю посаду, але йому подобається Бессент на його нинішній посаді.

Читайте також: Скотт Бессент є фаворитом на посаду голови ФРС — опитування BofA

Очікується, що Трамп прискорить вибір наступника Пауелла, особливо оскільки він прагне підірвати авторитет глави ФРС, який досі не поступився вимогам президента щодо зниження відсоткових ставок.

Трамп особисто ображав Пауелла, стверджуючи, що голова ФРС запізниться зі зниженням ставок, що може завдати шкоди економіці. Пауелл, зі свого боку, наполягає на тому, що ФРС не знижуватиме ставки, поки не стане зрозумілим інфляційний вплив торгових тарифів Трампа.

Також повідомлялося, що Трамп розглядає перевитрату коштів у розмірі 700 мільйонів доларів на проєкт реконструкції ФРС як потенційний привід для звільнення Пауелла.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
VadimAsia
VadimAsia
16 липня 2025, 11:13
#
У «конкурсі у стилі «Учня». А що це за стиль?
+
0
Skeptik777
Skeptik777
16 липня 2025, 12:14
#
Це стиль «monkey writing».
+
0
Три літри
Три літри
16 липня 2025, 11:54
#
Зливайте бакси, якщо вони у вас є :D
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