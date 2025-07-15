Нульова теж погано: як швейцарські банки компенсують збитки за ставку 0%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 липня 2025, 8:34

Нульова теж погано: як швейцарські банки компенсують збитки за ставку 0%

Рішення Національного банку Швейцарії (SNB) знизити базову ставку до нуля вдарить по доходах місцевих банків і може призвести до зростання вартості кредитів для позичальників, повідомляє Reuters з посиланням на банківських аналітиків. Це пов'язано з тим, що банки втратили можливість заробляти на процентній маржі — різниці між доходами від кредитів та виплатами за депозитами.

Рішення Національного банку Швейцарії (SNB) знизити базову ставку до нуля вдарить по доходах місцевих банків і може призвести до зростання вартості кредитів для позичальників, повідомляє Reuters з посиланням на банківських аналітиків.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За оцінками консультанта банківського сектора компанії zeb Даніеля Гейссмана, після двох знижень ставки SNB у поточному році чистий процентний дохід банків країни може скоротитися приблизно на 660 млн швейцарських франків ($830 млн).

Для порівняння, 2024 року банки заробили на цьому близько 20 млрд франків. Під час попереднього періоду нульових ставок (2011−2015 роки) відсоткова маржа швейцарських банків знизилася з 1,4% до 1,1%, а їхні втрати становили майже 4 млрд франків.

Банки не хочуть перекладати втрати на вкладників, вводячи негативні ставки за депозитами, тому, щоб захистити свій прибуток, вони повинні будуть компенсувати доходи, що бракують, за рахунок інших джерел.

За словами головного економіста Швейцарської банківської асоціації (SBA) Мартіна Хесса, найімовірнішим сценарієм стане підвищення вартості кредитів, оскільки банки залучатимуть дорожчі кошти на ринках капіталу замість дешевих депозитів.

«Зрештою це позначиться на реальній економіці та клієнтах, насамперед через зростання іпотечних ставок», — зазначив Хесс.

Читайте також: Центробанк Швейцарії знизив ставку до нульового рівня

Зниження ставки до нуля вже викликало побоювання щодо нового витка перегріву на ринку нерухомості. У період попередньої політики нульових ставок (2011−2015 роки) ціни на житло зросли на 15%, що втричі перевищує темпи зростання 2000−2005 років. Це збільшує ризики завищення цін та подальшої корекції, хоча раніше вона не відбулася, попереджає економіст EFG Bank Джанлуїджі Мандруззато.

Економіст UBS Максим Боттерон сказав, що банки також можуть стати неохочними до кредитування, якщо крива прибутковості ще більше вирівняється або інвертується при нульових ставках.

Як зазначає Reuters, найсильніше через нульову ставку постраждають іпотечні банки та кредитні організації, що спеціалізуються на залученні грошових заощаджень населення, таких як Raiffeisen та Valiant. Вони залежать від процентних доходів на понад 70%.

Читайте також: Швейцарія зафіксувала дефляцію вперше за чотири роки

Найменше відчують наслідки банки, що спеціалізуються на управлінні активами, такі як Julius Baer та Vontobel, частка відсоткових доходів яких не перевищує 10%. Фондовий ринок також не застрахований від впливу нульових ставок SNB.

Оскільки офіційні ставки значно нижчі, ніж у інших центральних банків у Європі та Північній Америці, акції основних швейцарських банків, що котируються на біржі, вже почали поступатися прибутковістю акціям своїх конкурентів, зазначає агентство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами