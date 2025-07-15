Нульова теж погано: як швейцарські банки компенсують збитки за ставку 0%

Рішення Національного банку Швейцарії (SNB) знизити базову ставку до нуля вдарить по доходах місцевих банків і може призвести до зростання вартості кредитів для позичальників, повідомляє Reuters з посиланням на банківських аналітиків. Це пов'язано з тим, що банки втратили можливість заробляти на процентній маржі — різниці між доходами від кредитів та виплатами за депозитами .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За оцінками консультанта банківського сектора компанії zeb Даніеля Гейссмана, після двох знижень ставки SNB у поточному році чистий процентний дохід банків країни може скоротитися приблизно на 660 млн швейцарських франків ($830 млн).

Для порівняння, 2024 року банки заробили на цьому близько 20 млрд франків. Під час попереднього періоду нульових ставок (2011−2015 роки) відсоткова маржа швейцарських банків знизилася з 1,4% до 1,1%, а їхні втрати становили майже 4 млрд франків.

Банки не хочуть перекладати втрати на вкладників, вводячи негативні ставки за депозитами, тому, щоб захистити свій прибуток, вони повинні будуть компенсувати доходи, що бракують, за рахунок інших джерел.

За словами головного економіста Швейцарської банківської асоціації (SBA) Мартіна Хесса, найімовірнішим сценарієм стане підвищення вартості кредитів, оскільки банки залучатимуть дорожчі кошти на ринках капіталу замість дешевих депозитів.

«Зрештою це позначиться на реальній економіці та клієнтах, насамперед через зростання іпотечних ставок», — зазначив Хесс.

Читайте також: Центробанк Швейцарії знизив ставку до нульового рівня

Зниження ставки до нуля вже викликало побоювання щодо нового витка перегріву на ринку нерухомості. У період попередньої політики нульових ставок (2011−2015 роки) ціни на житло зросли на 15%, що втричі перевищує темпи зростання 2000−2005 років. Це збільшує ризики завищення цін та подальшої корекції, хоча раніше вона не відбулася, попереджає економіст EFG Bank Джанлуїджі Мандруззато.

Економіст UBS Максим Боттерон сказав, що банки також можуть стати неохочними до кредитування, якщо крива прибутковості ще більше вирівняється або інвертується при нульових ставках.

Як зазначає Reuters, найсильніше через нульову ставку постраждають іпотечні банки та кредитні організації, що спеціалізуються на залученні грошових заощаджень населення, таких як Raiffeisen та Valiant. Вони залежать від процентних доходів на понад 70%.

Читайте також: Швейцарія зафіксувала дефляцію вперше за чотири роки

Найменше відчують наслідки банки, що спеціалізуються на управлінні активами, такі як Julius Baer та Vontobel, частка відсоткових доходів яких не перевищує 10%. Фондовий ринок також не застрахований від впливу нульових ставок SNB.

Оскільки офіційні ставки значно нижчі, ніж у інших центральних банків у Європі та Північній Америці, акції основних швейцарських банків, що котируються на біржі, вже почали поступатися прибутковістю акціям своїх конкурентів, зазначає агентство.