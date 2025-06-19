Центробанк Швейцарії знизив ставку до нульового рівня

Швейцарський національний банк (SNB) за підсумками засідання, що завершилося в четвер, 19 червня, знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів до 0% річних. Про це йдеться у релізі банку.

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Деталі

Банк зменшив ставку за підсумками шостого засідання поспіль до мінімуму з 2022 року на тлі уповільнення інфляції в країні. Споживчі ціни у Швейцарії у травні знизилися на 0,1% у річному порівнянні.

Оновлений прогноз SNB передбачає, що середня інфляція в країні у 2025 році становитиме 0,2%, у 2026 році — 0,5%, у 2027 році — 0,7%. Прогноз ґрунтується на припущенні, що ставка залишатиметься на нульовому рівні.

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ЦБ очікує уповільнення темпів зростання ВВП Швейцарії приблизно до 1−1,5% у поточному та наступному році.

У першому кварталі 2025 року економіка країни зросла на 0,5% порівняно з попереднім кварталом та на 2% порівняно з порівнянним періодом 2024 року.

Регулятор наголосив на погіршенні перспектив світової економіки на тлі підвищеної напруженості у міжнародних торговельних відносинах.

SNB проводить засідання з питання грошово-кредитної політики раз на квартал, наступне призначено на 25 вересня.

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