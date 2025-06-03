Швейцарія зафіксувала дефляцію вперше за чотири роки

Споживчі ціни у Швейцарії у травні знизилися на 0,1% порівняно з тим же місяцем минулого року, повідомило Федеральне статистичне управління країни. Дефляцію було зафіксовано вперше з березня 2021 року.

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Деталі

Консенсус-прогноз експертів, представлений Trading Economics, також передбачав зменшення споживчих цін у травні на 0,1% у річному вираженні після нульової зміни у квітні.

Що з цінами

Ціни на транспортні послуги в країні минулого місяця знизилися на 3,7%, товари та послуги для дому подешевшали на 2,6%, продукти харчування та безалкогольні напої — на 0,3%.

Водночас ціни на алкоголь та тютюн зросли на 1,6%, послуги ресторанів та готелів подорожчали на 1,3%, комунальні послуги та енергоносії — на 1,1%.

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Базова інфляція, яка не враховує вартість свіжих продуктів харчування та енергоносіїв, уповільнилася у травні до 0,5% у річному вираженні з квітневих 0,6%.

Порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни у Швейцарії збільшились на 0,1% після нульової зміни у квітні.