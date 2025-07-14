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14 липня 2025, 19:14

Магомедова можуть звільнити з посади голови НКЦПФР через скарги МВФ

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов може найближчим часом достроково залишити свою посаду. Причиною є претензії до роботи регулятора з боку Міжнародного валютного фонду. Про це у понеділок, 14 липня, пише «Економічна правда» з посиланням на джерело в Офісі президента.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов може найближчим часом достроково залишити свою посаду.

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Причини можливої відставки

Головною причиною невдоволення МВФ, за даними видання, стало небажання або неспроможність НКЦПФР оперативно реагувати на схеми з обходу валютних обмежень Національного банку. Повідомляється, що НБУ неодноразово звертався до Комісії з цього приводу, проте необхідні рішення ухвалювалися повільно і лише під тиском з боку МВФ.

Другою проблемою джерело називає потенційний конфлікт інтересів, пов'язаний з особистими стосунками Руслана Магомедова зі співробітницею інвестиційного фонду ICU.

Пошук заміни та потенційні кандидати

Як зазначає видання, заміна керівництва Комісії може відбутися дуже швидко — «за тиждень або за кілька днів», — як тільки буде знайдено відповідну кандидатуру.

Головною перешкодою для швидких кадрових змін є брак кандидатів. Багато професіоналів фондового ринку відмовляються від посади через небажання отримувати статус політично значущої особи (PEP), який передбачає значно жорсткіший фінансовий контроль.

Опитані «Економічною правдою» чиновники та учасники ринку назвали двох потенційних кандидатів на посаду голови НКЦПФР: чинного члена комісії Максима Лібанова та заступника голови НБУ Дмитра Олійника.

Станом на понеділок, 14 липня, на сайті НКЦПФР Руслан Магомедов значиться чинним головою Комісії, але його функції почав виконувати заступник Ярослав Шляхов.

Так, Шляхов, як т.в.о. голови НКЦПФР, підписував документи у Римі про створення нової фондової біржі у рамках Меморандуму з ЄБРР.

Руслан Магомедов очолив НКЦПФР у лютому 2021 року. До цього він був позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

До теми: В Офісі президента розглядають заміну керівництва Комісії з цінних паперів — ЗМІ

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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