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12 липня 2025, 12:33

В Україні з'явиться нова фондова біржа

Україна у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує створити новий біржовий холдинг, флагманом якого стане нова фондова біржа. Відповідний меморандум було підписано у п'ятницю на полях Конференції з питань відновлення України в Римі. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Україна у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує створити новий біржовий холдинг, флагманом якого стане нова фондова біржа.
Фото: пресслужба Міністерства фінансів

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Структура нового холдингу

Меморандум передбачає створення єдиного холдингу, що об'єднає ключові інституції інфраструктури ринків капіталу. Він охоплюватиме весь ланцюжок операцій: від біржової торгівлі до клірингу (взаємозаліку) та зберігання цінних паперів.

Окрім нової фондової біржі, оптимізація управління також торкнеться Національного депозитарію та Розрахункового центру. Згідно з планом, державна частка в новому холдингу становитиме не менше ніж 25%. Ще одним акціонером має стати міжнародний стратегічний інвестор, якого планують залучити через відкритий конкурс.

Мета та наступні кроки

Як зазначає Міністерство фінансів, створення такого холдингу є стратегічним кроком до формування в Україні повноцінного, ліквідного ринку капіталу. Наразі фондовий ринок практично не виконує своєї основної функції — залучення широкого капіталу в економіку. Очікується, що нова структура стане важливим джерелом фінансування для відновлення та зростання української економіки у повоєнний період.

Наступними етапами реалізації проєкту стануть внесення необхідних законодавчих змін, проведення конкурсу для залучення інвестора та реформа управління ринковими інституціями.

Меморандум підписали міністр фінансів Сергій Марченко, перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, голова НБУ Андрій Пишний, т.в.о. голови НКЦПФР Ярослав Шляхов та президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Фондові біржі в Україні

В Україні було кілька фондових бірж, але на сьогодні ключовими гравцями, які мають ліцензію на організацію торгів цінними паперами, є:

  • АТ «Фондова біржа ПФТС» (PFTS Stock Exchange)
  • АТ «Фондова біржа «Перспектива»

Раніше одним з основних майданчиків також була АТ «Українська біржа», однак через проблеми з ліцензійними умовами та структурою власності її майбутнє залишається невизначеним.

Діяльність цих бірж наразі здебільшого зведена до обслуговування ринку державного боргу (ОВДП). Ринок акцій перебуває в стані стагнації.

Чому фондовий ринок в Україні не працює

Протягом багатьох років фондовий ринок України залишався слабким та нерозвиненим. Це було зумовлено кількома ключовими проблемами:

  • Домінування держборгу: Майже вся торговельна активність на українських біржах була сконцентрована в операціях з державними облігаціями (ОВДП), тоді як торгівля акціями компаній була мінімальною.
  • Відсутність емітентів: Великі українські компанії воліли залучати капітал через банківські кредити або виходили на іноземні фондові біржі (наприклад, у Варшаві чи Лондоні), не довіряючи вітчизняному ринку.
  • Низька довіра інвесторів: Історія слабкого корпоративного управління, незахищеність прав міноритарних акціонерів та ринкові маніпуляції підривали довіру як українських, так і міжнародних інвесторів.
  • Фрагментована інфраструктура: Існуюча інфраструктура вважалася застарілою та неефективною.

План створення єдиного холдингу за участю такого авторитетного партнера, як ЄБРР, та залучення міжнародного стратегічного інвестора (наприклад, однієї з провідних світових бірж) — це спроба вирішити всі ці проблеми одночасно і фактично «перезапустити» ринок з нуля, побудувавши його на засадах прозорості, надійності та сучасних технологій.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Quad
Quad
12 липня 2025, 13:41
#
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