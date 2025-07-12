В Офісі президента розглядають заміну керівництва Комісії з цінних паперів — ЗМІ

В оточенні президента Володимира Зеленського розглядають можливість повної заміни керівництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на чолі з Русланом Магомедовим. Причиною називають недостатній професіоналізм деяких членів регулятора. Про це пише видання Delo.ua з посиланням на поінформоване джерело у владі.

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Причина

За словами співрозмовника видання, незадоволення якістю роботи керівництва НКЦПФР в Офісі президента триває вже близько пів року.

«Основна проблема полягає в непрофесіоналізмі. Звідси — всі інші проблеми», — аргументує джерело.

Чинний склад керівництва Комісії на чолі з Русланом Магомедовим працює з 2021 року. Згідно із законодавством, голова та члени НКЦПФР призначаються та звільняються указами Президента України терміном на шість років.

Проблема «короткої лави запасних»

Як зазначає джерело, кадрові зміни відбудуться лише після того, як буде знайдено повну заміну нинішньому складу керівництва НКЦПФР. Саме з цим наразі є труднощі.

«Проблема — в короткій лаві запасних», — пояснює ситуацію співрозмовник видання, вказуючи на дефіцит кваліфікованих кандидатів.

Тимчасовий керівник

Примітно, що станом на суботу, 12 липня, на сайті НКЦПФР Руслан Магомедов значиться чинним головою Комісії, але його функції почав виконувати заступник Ярослав Шляхов.

Так, Шляхов, як т.в.о. голови НКЦПФР, підписував документи у Римі про створення нової фондової біржі у рамках Меморандуму з ЄБРР.

Також Шляхов головував під час останнього засідання Комісії.